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台灣護理發展百年安南醫院展至11/15 盼挽護理人力流失
〔記者王俊忠／台南報導〕台杏文教基金會與台南市立安南醫院合辦「台灣護理發展史」特展，展出台灣近百年來的護理發展歷程，將在安南醫院第一大樓門診大廳展到11月15日。安南醫院根據護理師護士公會全國聯合會在今年8月護理人力調查，發現國內護理師空缺率與離職率都攀升，希望藉特展讓民眾重視護理人員的專業與貢獻；同時喚起護理科系學生與從業人員對護理工作的熱忱。
台杏文教基金會創辦人陳永興分享指，台杏基金會創立於1997年，致力宣揚台灣醫療及護理精神。此次策劃台灣護理發展史特展並出版《台灣護理發展簡史》，旨在呼籲更多民眾及相關單位重視護理人力嚴重流失的問題。這特展今年5月在高雄市「台灣醫療故事館」舉辦，首次移師外地展覽就選擇在台南安南醫院。
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陳永興希望促進台南民眾認識台灣護理近百年來的歷史演進：包括早期西方教會醫療、日治時期對護理和助產人員的培訓、戰後護理教育及公共衛生發展，其中最特別的是介紹對護理發展有重大貢獻的代表人物，許多展出資料都是台灣過去前所未見，彌足珍貴，可看性很高。
安南醫院依據中華民國護理師護士公會全國聯合會在今年8月護理人力統計指出，護理人員是醫事人員中占比最大的族群，但新冠肺炎疫情後空缺率已由約5%（疫情前）攀升至7%、離職率從約10-11%（疫情前）攀升至12%，顯見護理執業人員逐漸減少，連帶使多數醫院因護理人力不足出現關床；急診亦呈壅塞待床現象。
安南醫院院長林聖哲表示，這特展在安南醫院人流最多的門診大廳，能讓民眾近距離了解與日常息息相關的護理醫療，也可進一步認識台灣的護理價值及精神，並藉此特展讓民眾更加重視護理專業及貢獻，當患者面對疾病帶來的衝擊與手足無措，往往是護理人員在第一線相伴、提供生理與心理的關懷照護；同時，也期望喚起更多護理從業人員或師生對護理工作的熱忱，共同為台灣護理的未來而努力。
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