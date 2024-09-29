台灣護理發展百年安南醫院展至11/15 盼挽護理人力流失

台杏文教基金會創辦人陳永興醫師（中）與台南安南醫院合辦台灣護理百年發展史特展。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕台杏文教基金會與台南市立安南醫院合辦「台灣護理發展史」特展，展出台灣近百年來的護理發展歷程，將在安南醫院第一大樓門診大廳展到11月15日。安南醫院根據護理師護士公會全國聯合會在今年8月護理人力調查，發現國內護理師空缺率與離職率都攀升，希望藉特展讓民眾重視護理人員的專業與貢獻；同時喚起護理科系學生與從業人員對護理工作的熱忱。

台杏文教基金會創辦人陳永興分享指，台杏基金會創立於1997年，致力宣揚台灣醫療及護理精神。此次策劃台灣護理發展史特展並出版《台灣護理發展簡史》，旨在呼籲更多民眾及相關單位重視護理人力嚴重流失的問題。這特展今年5月在高雄市「台灣醫療故事館」舉辦，首次移師外地展覽就選擇在台南安南醫院。

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陳永興希望促進台南民眾認識台灣護理近百年來的歷史演進：包括早期西方教會醫療、日治時期對護理和助產人員的培訓、戰後護理教育及公共衛生發展，其中最特別的是介紹對護理發展有重大貢獻的代表人物，許多展出資料都是台灣過去前所未見，彌足珍貴，可看性很高。

安南醫院依據中華民國護理師護士公會全國聯合會在今年8月護理人力統計指出，護理人員是醫事人員中占比最大的族群，但新冠肺炎疫情後空缺率已由約5%（疫情前）攀升至7%、離職率從約10-11%（疫情前）攀升至12%，顯見護理執業人員逐漸減少，連帶使多數醫院因護理人力不足出現關床；急診亦呈壅塞待床現象。

安南醫院院長林聖哲表示，這特展在安南醫院人流最多的門診大廳，能讓民眾近距離了解與日常息息相關的護理醫療，也可進一步認識台灣的護理價值及精神，並藉此特展讓民眾更加重視護理專業及貢獻，當患者面對疾病帶來的衝擊與手足無措，往往是護理人員在第一線相伴、提供生理與心理的關懷照護；同時，也期望喚起更多護理從業人員或師生對護理工作的熱忱，共同為台灣護理的未來而努力。

台杏文教基金會創辦人陳永興醫師在台南安南醫院第一大樓門診大廳介紹台灣護理百年發展的歷史重點。（安南醫院提供）

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