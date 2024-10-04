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新北本土登革熱+1累積個案達60例 新北衛局：疫情初步獲控制

2024/10/04 16:24

新北市新增一例登革熱病例，衛生局評估疫情初步獲控制。（新北市衛生局提供）

新北市新增一例登革熱病例，衛生局評估疫情初步獲控制。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為新店區66歲女，於10月2日出現發燒、頭痛等疑似症狀，就醫通報送驗後確診，目前症狀緩解，經調査仍與目前高風險區域有關，研判感染範圍未擴大，新北市衛生局表示，截至10月3日新北累計60例本土登革熱病例。

衛生局長陳潤秋表示，新北自9月23日出現本土登革熱病例，經過市府團隊與市民的共同努力，近期病例數稍緩，評估疫情初步獲得控制，陳潤秋強調，颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，市府團隊持續動員針對高風險區域加強環境噴消及孳生源清除，也籲請市民朋友巡視住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」清除家戶外積水容器避免孳生病媒蚊，也提醒民眾如經査獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5千元罰鍰。

陳潤秋呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應即時通報，協助防範控制疫情。

新北市衛生局評估登革熱疫情已初步獲得控制，但民眾仍不可大意。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局評估登革熱疫情已初步獲得控制，但民眾仍不可大意。（新北市衛生局提供）

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