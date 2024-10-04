健康網》警專生被虎頭蜂襲擊 北市工務局教自保5招

今日上午7時許有7名男學生在進行晨運及打掃時，突然遭到虎頭蜂攻擊。（記者鄭景議翻攝）

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健康網》夏日出遊小心虎頭蜂 萬一被叮6招自救

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕位於台北市文山區的台灣警察專科學校，在今（4）日上午7時許，有7名男學生在晨運與打掃時，突遭虎頭蜂攻擊。學生被螫傷後到萬芳醫院急救，所幸送醫時意識清醒，無生命危險。

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農業部在臉書說明，每年7月到11月是虎頭蜂活動高峰期，若被虎頭蜂螫傷，傷口會出現水泡、潰爛等症狀，應小心避免感染。可使用冰敷或抗組織胺藥膏，減輕疼痛和腫脹，並注意是否出現急性過敏反應，若有暈眩、心悸或呼吸困難等症狀，應立即就醫。

北市工務局大地工程處表示，在山林進行戶外活動時，如過遇到虎頭蜂，請記得：

1.零星幾隻在身邊附近時，請立刻減緩動作，慢慢往相反方向離去。

2.如有1-2隻在頭部盤旋飛行，千萬不要驚慌，動作盡量小一點，靜靜觀察他們的動向。

3.當虎頭蜂開始聚集時，應轉身折返並慢慢加速，大多數的虎頭蜂在離開一定距離時，就不會再追了。

4.如被虎頭蜂螫傷，請用最快的速度折返，在保持安全狀況下盡可能快速離開危險區域，並且觀察有無過敏現象，如果有請盡速就醫。

5.虎頭蜂對於黑色與毛絨物品，有著強烈的反應，淺色衣物或戴上帽子遮蔽頭髮，是自我保護的有效方法。

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