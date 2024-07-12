健康網》夏日出遊小心虎頭蜂 萬一被叮6招自救

醫師建議，如果被虎頭蜂叮傷，請冷靜地離開該區域，以避免遭到額外的攻擊；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天出遊除了蚊蟲叮咬，萬一在野外被虎頭蜂叮咬怎麼辦呢？彰化秀傳急診小兒科醫師黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享自行處理6重點，包括：保持冷靜、去除毒刺、清潔傷口、冰敷傷口、監測傷勢、服用抗組織胺藥或非處方止痛藥。

●保持冷靜：雖然大多數蜜蜂通常只叮一次，但虎頭蜂可以再次叮人，如果你被叮傷，請冷靜地離開該區域，以避免遭到額外的攻擊。

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●去除毒刺：如果毒刺殘留在皮膚中，請用指甲或一塊紗布「用刮的」來去除，切勿使用鑷子去除毒刺，因為擠壓毒刺會導致更多的毒液釋放到皮膚中。最好盡快去除毒刺，以減少進入體內的毒液量。

●清潔傷口：使用肥皂和水，清潔蜜蜂螫傷的皮膚。

●冰敷傷口：用毛巾包裹冰袋冰敷，以減少腫脹，並抬高身體受影響的部位，以減輕腫脹。一般做法是每小時冰敷20分鐘。

●監測傷勢：如果腫脹轉移到身體的其他部位，例如臉部或頸部，請立即就醫，因為可能會產生過敏反應。

●服用抗組織胺藥或非處方止痛藥：被蜜蜂叮要擦什麼藥呢？蜜蜂叮傷很痛苦，也會引起搔癢，抗組織胺藥能夠減輕皮膚的症狀；含乙醯胺酚的藥（例如常見的普拿疼）或布洛芬等止痛藥，也可以幫助緩解疼痛。

黃士倫建議，自行處理沒改善或者出現頭暈全身無力、呼吸困難就需要立即前往急診。

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