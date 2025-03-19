頭頸癌病友放療後 當心頸動脈狹窄

▲頸動脈超音波檢查可知頸動脈是否狹窄；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者鄭淑婷／桃園報導

45歲的曾先生是科技業從業人員，18歲時確診鼻咽癌，在接受完整放射線治療後恢復健康，持續追蹤也無復發跡象，但最近1個月內，2次出現右眼短暫黑朦，眼科檢查未發現異常，轉診至神經內科發現右側頸動脈狹窄程度加劇，經頸動脈支架置放手術後黑矇症狀未再發生，醫師提醒，頭頸癌病友務必定期追蹤頸動脈狹窄問題。

置放支架 眼睛不再黑矇

衛生福利部桃園醫院神經內科醫師江宏基表示，頸動脈狹窄可能導致腦部供血不足，出現同側眼睛短暫黑朦、對側肢體無力、短暫性語言障礙等症狀，甚至可能引發腦中風。常見風險因素包括：糖尿病、高血脂、高血壓、老化及放療治療史，而頸動脈超音波是一種非侵入性、快速且方便的檢查方法，可有效監測狹窄的進展情況，若狹窄程度超過50%且伴隨症狀，建議進一步進行電腦斷層血管攝影（CTA）或磁振血管攝影（MRA）檢查，評估是否需要介入性治療。

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他指出，因放療引起的頸動脈狹窄通常範圍較長，病變可能分布於較高或較低的頸動脈區域，使得傳統頸動脈內膜切除術（CEA）較難執行，隨著醫療技術進步，頸動脈支架置放手術已成為一種安全且有效的治療方式。

醫︰應定期做超音波追蹤

該院耳鼻喉科主任鄭爵儀表示，頭頸癌治療除了手術，患者通常還需接受化學治療與放療，雖然放療能提升患者存活率，但長期來看可能導致頸動脈狹窄。

癌症中心護理長郭昭岑表示，對於接受放療已超過18個月的病友，醫療團隊會主動協助安排至神經內科定檢，也提醒曾接受放療的病友，若出現短暫性視力模糊如黑朦、單側肢體無力、短暫性語言障礙、暈眩或短暫性昏厥等症狀，應立即就醫，降低腦中風風險。

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