新冠JN.1疫苗 4/8起3對象可再打1劑

▲疾管署4月8日起提供3大類對象可補打1劑JN.1疫苗，但與前1劑至少要間隔180天。（資料照）

記者林惠琴／台北報導

新冠疫情持續出現重症，衛福部疾管署昨宣布，4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，增加接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑要間隔至少6個月（180天）。

與前1劑間隔至少6個月

疾管署副署長曾淑慧表示，JN.1疫苗去年10月1日起提供民眾接種，但疫苗保護力會隨著時間遞減，因此參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）接種建議，並經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論，決議3大類對象可再打1劑。

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曾淑慧指出，從4月8日起，65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，可再接種1劑JN.1疫苗，但與前1劑間隔至少6個月（180天），呼籲符合資格民眾踴躍接種。

其中，出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者／幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，上週新增6例新冠併發重症本土病例及1例死亡病例；自去年9月至今，新冠併發重症本土病例累計522例，其中112例死亡，65歲以上長者及具慢性病史者為多。近4週本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次為JN.1、LP.8.1等。

疾管署統計，JN.1疫苗累計接種204.3萬人次，其中莫德納191.6萬人次，Novavax則是12.7萬人次。目前全國JN.1疫苗庫存充足，12歲以上可從莫德納及Novavax疫苗擇一接種，滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納疫苗。

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