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彰縣32小時內 69人急診、3人OHCA！醫：2時段危險
〔記者湯世名／彰化報導〕今天（19日）清晨彰化地區氣溫僅10餘度，彰化縣在短短32小時內有69人因急性心肌梗塞或其他不適送入急診室急救，其中有3人送到醫院前OHCA（無呼吸心跳）命危通報，是否因溫差過大消防局強調無法判別；醫師呼籲，近來溫差過大，保暖很重要，尤以清晨與夜間這2個時段最危險，民眾應留意家中長輩及幼兒身體狀況，一旦發現有不適，應儘速就醫。
彰化縣消防局統計，18日凌晨零點到19日上午8點，短短32小時內，全縣就有69件疑似急性心肌梗塞或其他身體不適狀態送醫急救，救護人員疲於奔命，醫護人員忙翻天。
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69名急救病患中，中有3人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，這3人當中，年紀最大的是秀水鄉86歲婦人，她是在今天凌晨2點多被家屬發現無呼吸心跳，緊急通報消防局，但到院前仍無呼吸心跳；年紀最輕的是鹿港鎮73歲男性，昨天上午被家屬發現倒臥無意識，火速通報消防局送醫搶救。
儘管無法確認這69人病因是否與天冷有關，但醫師仍提醒，這兩天清晨與夜間氣溫仍偏低，民眾要注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另起床可立即喝溫水保暖，出門最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠伸展操，以免抽筋或不適。
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