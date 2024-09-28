健康網》經典鱻料理！ 電鍋做清蒸鱸魚片只要3步驟

清蒸鱸魚片味道鮮美，做法又簡單，廚藝初學者也能輕鬆上手；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台式家常菜少不了「牠」的身影，清蒸鱸魚片美味又簡單，廚藝初學者也能輕鬆上手。農業部漁業署於臉書發文指出，現在養殖魚類的初級加工與分切，消費者免考驗刀工也可輕鬆買到去刺魚肉，只要選擇值得信任店家、超市、大賣場等通路前往購買擁有產銷履歷標章，或是追蹤溯源條碼的鱸魚片，加上豆腐以及簡單調料，就可以輕鬆完成料理。

善用調味料提味點綴

應先備齊鱸魚片200g、豆腐200g、蔥段、薑絲、蒜、辣椒片適量；調味料包含高湯100c.c.、蠔油蒸醬50c.c.、鹽1/2 茶匙、酒1茶匙。接著依照下列做法：

請繼續往下閱讀...

1.鱸魚片劃兩刀，豆腐切片備用。

2.將豆腐置於盤中，鋪上魚片，撒上蔥段、薑絲、蒜片和辣椒片，淋上蒸醬調味料。

3.放入蒸鍋中，大火蒸10分鐘即可。

鱸魚挑選撇步 看、摸很重要

想要打造美味料理，食材挑選也很重要，農業部分享4招撇步挑選新鮮鱸魚：

●觀察眼睛是否有混濁？眼睛清澈透明鮮度較佳。

●翻開鰓蓋確認顏色，越鮮紅代表越新鮮。

●手指壓魚腹部，越鮮彈則代表越新鮮。

●摸魚外表，壓排泄孔，確認有無黏液流出？有流出則較不新鮮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法