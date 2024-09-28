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健康網》愛吃這3種食物小心「尿路結石」 醫曝5大NG習慣

2024/09/28 08:31

醫師指出，地瓜葉富含草酸，攝取過多會增加尿路結石的風險。（資料照）

醫師指出，地瓜葉富含草酸，攝取過多會增加尿路結石的風險。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您習慣重口味飲食、愛喝濃茶、啤酒嗎？小心可能引發泌尿道結石！泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發文指出，7-9月是泌尿道結石好發季節，因為天氣炎熱會大量流汗，當汗水不斷流失，又沒有補充足夠水分時，容易使尿液濃度提高，加速泌尿道結石的形成。另外，他也分享5個容易造成泌尿道結石的生活習慣，水喝太少、吃太多紅肉、重口味飲食、高草酸飲食、太少運動。

不良飲食、生活習慣 恐致尿路結石

●水喝太少：攝取的水量影響到尿量多寡，當液體變少、雜質濃度變高，會連帶增加結石形成的風險。建議成人一天至少須攝取2000-3000c.c水分。

●習慣攝取高蛋白、吃太多紅肉：攝取過量動物性蛋白質，如:肉類、海鮮，會使尿液偏酸性，進而增加結石形成的可能。

●習慣重口味飲食：重口味的飲食含鈉量高，高鈉會減少鈣質吸收，增加血液中的尿鈣，容易生成結石。因此建議避免吃進過多鈉含量過高食物，降低身體負擔。

●攝取過多碳酸飲料、濃茶、啤酒（高草酸飲食）：菠菜、地瓜葉、巧克力、碳酸飲料、濃茶、啤酒，這些都是富含草酸的食物。草酸是結石的原料之一，因此攝取過多草酸含量高的食物，會增加結石形成的機率。

●太少運動：養成固定運動習慣及適當補充水分，能減少產生沉澱結晶，有助結石的排出及預防，但需避免太激烈碰撞的運動。

施冠偉表示，泌尿道結石早期不會疼痛，若結石小於0.5cm，能透過多喝水自行排出；若結石過大，造成堵塞引發疼痛，甚至出現血尿、泌尿道感染等症狀，需要立即就醫處理。施冠偉提醒，日常生活裡多喝水、少憋尿是預防結石的好習慣，也能盡量降低身體的負擔 。

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