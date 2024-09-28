自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

麻糬放冰箱變又乾又硬 營養師：應冷凍非冷藏

2024/09/28 10:23

現做手工麻糬口感Q彈，但買了若吃不完切勿放在冷藏，以免變乾變硬，應放在冷凍庫，想吃再解凍，就能恢復口感。（南投醫院提供）

現做手工麻糬口感Q彈，但買了若吃不完切勿放在冷藏，以免變乾變硬，應放在冷凍庫，想吃再解凍，就能恢復口感。（南投醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕麻糬口感Q彈、餡料甜而不膩，是民眾喜愛的休閒點心，但現做手工麻糬吃不完放冰箱，隔天卻變得又乾又硬，也讓民眾相當困擾；南投醫院營養師黃淑敏表示，麻糬保存可用冰的，但應要「冷凍」而非「冷藏」，放回室溫解凍後，就會恢復像剛買的口感，並要及早吃完，即便放在冷凍庫，也不要超過一週。

黃淑敏表示，麻糬製作是將糯米加水、加熱後進行烹調加工，糯米澱粉顆粒在水中加熱時會因吸水而膨脹，該現象稱為糊化作用，澱粉糊化之後冷卻時，會產生凝膠狀，質地會變硬，從凝膠變硬的過程，就是所謂的回凝現象，又稱澱粉老化，如同米飯在剛煮好時，香甜Q彈，但放置一段時間變冷後，米飯就會變得粗糙且硬，口感不佳。

為防止澱粉老化，可將麻糬溫度控制在糊化溫度範圍或快速冷凍，因溫度高時（25至30℃）不易產生回凝，溫度降低愈容易回凝，像在0至2℃時澱粉回凝速度最快，但若是0℃以下，反而會使澱粉急速脫水，讓水分含量降低，便可有效延遲澱粉的回凝作用。

民眾買了麻糬若無法當天吃完，切勿放在冰箱冷藏，應放在冷凍庫冷凍，要吃的時候再拿出來解凍，就能恢復口感，且吃多少、解凍多少，不要反覆冷凍、解凍，以免影響食物衛生，即使放在冷凍庫也不要超過一週，畢竟食物還是要新鮮吃比較健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中