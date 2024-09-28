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健康網》用電鍋做甜點！ 農糧署教做「香蕉磅蛋糕」

2024/09/28 19:47

農糧署指出，香蕉除了直接鮮食，也適合用來製作各式甜點，不僅口感濕潤，還帶有濃郁香蕉香氣；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署指出，香蕉除了直接鮮食，也適合用來製作各式甜點，不僅口感濕潤，還帶有濃郁香蕉香氣；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聯合國糧農組織統計，除稻米、小麥、玉米之外，香蕉和大蕉是全球第四大糧食作物，是4億人的主要糧食。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享如何用電鍋，將香蕉變身成美味磅蛋糕，因為香蕉不只鮮食，還可以做各式甜點。

農糧署指出，香蕉富含鉀、鎂、維生素C、葉酸及膳食纖維，有助消化、促進排便，是營養又美味的好選擇！除了直接鮮食，也適合用來製作各式甜點，不僅口感濕潤，還帶有濃郁香蕉香氣，讓下午茶更添風味。

準備材料

香蕉300克、低筋麵粉200克、雞蛋3顆、鮮奶50克、泡打粉1小匙、糖1.5大匙、油1大匙、鹽1小匙。

料理步驟

1.壓泥：將香蕉去皮壓成泥。

2.混合：低筋麵粉過篩，將所有材料混合攪拌均勻，倒入抹油的鍋子。

3.蒸煮：放入電鍋，外鍋放兩杯水，跳起後悶10分鐘。

4.判斷：以筷子插入蛋糕，筷子上無沾黏即完成。若有沾黏，可於外鍋再加一杯水繼續蒸煮。

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