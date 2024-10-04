健康網》遊日本小心「肺炎黴漿菌」 全國病例直線上升

日本出現較多的肺炎黴漿菌感染者。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期想與小朋友造訪日本的旅客，請記得隨時勤洗手，以及戴上口罩，大人小孩都要；因為黴漿菌肺炎在日本的感染人數有明顯的上升趨勢。

《朝日新聞》引述國立感染症研究所（国立感染症研究所）的統計，9月16日到22日，全國500家醫療院所，各有約1.48位病例，已是連續4週成長，創近10年來同期最高水準。據《NHK》報導，東京都政府表示，截至9月29日當週，都內各醫療院所的肺炎黴漿菌人數平均有2.96人，超過前1週2.80人，也創下歷史新高。

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NHK同時訪問一位在東京都衫並區執業的診所院長田村剛，他說明，7月起以小學生為主的患者人數增加，盂蘭盆節後患者人數略有減少，但最近又開始增加，且有不少是成人以及學齡前幼童。杏林大學教授皿谷健說明，新冠疫情期間很少人感染肺炎黴漿菌，但在解封後，患者不僅是兒童，成年人也相當多；他服務的醫院也有不少病患，更有約5%的人同時感染其他呼吸道疾病。

衛福部疾管署說明，肺炎黴漿菌可透過咳嗽或打噴嚏的飛沫傳染，潛伏期約1到4週。常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。估計約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚（wheezing）、嘔吐或腹瀉等症狀。但因通常症狀較輕微，持續較久，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。

如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩；咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；平時落實用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。

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