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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

南投113家醫療院所 提供公費流感疫苗接種

2024/10/03 09:49

公費流感疫苗開始施打，南投縣113家醫療院所提供接種。（南投縣衛生局提供）

公費流感疫苗開始施打，南投縣113家醫療院所提供接種。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕公費流感疫苗第一階段10月起開始施打，南投縣13鄉鎮市衛生所及100家合約醫療院所提供接種，南投縣衛生局指出，今年提供的公費流感疫苗共有5廠牌，是依世界衛生組織選株結果，與目前漸增且預期今年秋冬流行的H3N2病毒相吻合，由於流感病毒傳染力強，感染後容易併發重症，且接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，籲請長者及高風險族群，盡速接種。

南投縣衛生局表示，南投縣今年則獲調撥13.7萬劑流感疫苗，除了國光、賽諾菲、東洋、高端外，新增葛蘭素史克疫苗，其中國光和高端提供3歲以上民眾接種，賽諾菲、東洋和葛蘭素史克提供6個月以上民眾接種。依照流感疫苗到貨順序提供接種，民眾無法挑選廠牌，為使民眾安心接種疫苗，各合約院所在門診、校園、社區設站提供疫苗接種服務，並於門口、掛號區等明顯處公告當日接種疫苗廠牌。

南投縣公費流感疫苗開始施打，不少民眾前往衛生所接種。（南投縣衛生局提供）

南投縣公費流感疫苗開始施打，不少民眾前往衛生所接種。（南投縣衛生局提供）

衛生局強調，流感病毒傳染力強，感染後容易併發心肌炎、腦炎、肺炎等重症，嚴重時造成死亡。一般人接種流感的保護力達80%-90%，對長者則降低60%嚴重性併發症及減少80%死亡率，考量農曆春節前夕是流感高峰期，接種疫苗後至少須經2週才能產生保護力，請長者及高風險族群，盡速前往接種。

衛生局指出，公費流感疫苗第一階段接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、孕婦、未滿6個月嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、機構受照顧者及工作人員、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員等對象，其中國小至高中職、五專一至三年級學生，則安排合約院所入校接種服務；第2階段則納入50至64歲無高風險慢性病成人，將自11月1日起接種。

此外，新冠肺炎疫情依目前監測資料，預估今年流行變異株將持續為JN.1系列（包括KP及LB等變異株系列），新一季公費新冠疫苗採JN.1疫苗株，10月起也與流感疫苗提供民眾接種，兩種公費疫苗可同時接種於身體不同部位，也可間隔任何時間接種，民眾如有流感疫苗、流感防治相關疑問，可打防疫專線：049-2220904洽詢。

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