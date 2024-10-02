高雄10/3停班課12醫院看診一覽 阮綜合全日恢復門診

高雄市3日持續停班課，各大醫院也維持開設颱風特別門診。（高雄市政府提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕山陀兒颱風持續影響高雄，高雄市宣布明（3）日停止上班上課，各醫院除了急診與住院正常外，多數門診暫停，改開設颱風特別門診，阮綜合醫院例外，明日所有醫療作業、門診皆正服務。

●阮綜合醫院：

考量病人就醫權益，3日所有醫療作業正常提供服務，門診全日開診。

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高雄長庚3日特別門診表。（高雄長庚提供）

鳳山醫院3日特別門診表。（鳳山醫院提供）

●高雄長庚醫院、鳳山醫院：

開設颱風特別門診，其餘門診服務暫停。急診24小時服務。原已預約之民眾不保留亦不列入未到診計算，考量民眾就醫往返之安全性，請於颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號或另於網路/APP預約掛號。已預約當日之檢查、檢驗、手術者，視情形致電原預約單位或另調整預約時段。

高醫3日特別門診表。（高醫提供）

●高醫附設中和紀念醫院：

開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，公費流感和新冠疫苗快速施打站，也暫停施打服務。血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。查詢彈性門診與各檢查診或電聯07-3121101#9

●義大醫院體系：

3日義大醫療體系（義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院）採彈性開診，實際開診科別，民眾可先至義大醫療財團法人官網查詢看診進度，或電詢07-6150911確認欲看診科別之開診狀況。

802國軍高雄總醫院3日特別門診表。（802醫院提供）

●802國軍高雄總醫院：

3日天然災害特別門診，內科（全天）、外科（全天）、骨科（上午）、精神科（上午）；急診、血液透析及住院均正常服務。夜診、門診檢查（驗）及體檢暫停。

●高醫岡山醫院：

3日上午及下午開設天災期間彈性門診，夜間門診停診，復健及健檢全日暫停，流感及新冠疫苗施打暫停；檢查室及治療室部分照常，其餘暫停服務；急診、住院、手術、血液透析照常服務；CT跟MRI 照常檢查服務。若因天災影響未能到院就診者，請於1個月內擇期回本院就診。天然災害彈性門診表。

高醫岡山醫院3日特別門診表。（高醫岡山醫院提供）

高醫岡山醫院3日特別門診表。（高醫岡山醫院提供）

●高雄市立大同醫院：

啟動天然災彈性門診，部分看診及檢查異動；各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務；住院及急診照常服務。詳細門診時間可至官網查詢。

●高雄市立民生醫院：

上午內科李眀義醫師、外科李大寬醫師、骨科林建宏醫師照常開診；其餘門診、復健及體檢全面暫停服務；急診與住院服務照常。

小港醫院3日特別門診表。（小港醫院提供）

●高雄市立小港醫院：

3日開設天然災害彈性門診；急診及住院正常運作；聯合服務中心白天正常運作，夜間暫停；檢驗檢查、放射檢查、血液透析、震波碎石室正常運作；健康管理中心、復健相關治療暫停服務；門診檢查、各類公費疫苗暫停服務。

●高雄市立聯合醫院：

原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間。門診及住院化療暫停。急診及住院服務照常。當日增設上午特別門診。

高市聯醫3日特別門診表。（高市聯醫提供）

●活力得中山脊椎外科醫院：

楊椒喬院長下午門診及手術正常。神經內科洪清文醫師下午診停診。復健下午1點半至5點半正常服務；上午診、夜診停診。樂活健康診所上午停診，下午、晚上診採預約制。樂活苓雅日間照顧中心暫停服務。

高雄榮總3日颱風特別門診。（高雄榮總提供）

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