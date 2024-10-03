健康網》疲倦、煩躁「小心肝」 中醫教養肝秘訣

中醫說，人體肝臟若是排毒功能不佳，可能導致疲勞倦怠、胃口差、皮膚癢、黑斑、還可能躁鬱、失眠等；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕俗話說：「肝若好，人生是彩色的；肝若不好，人生是黑白的。」崇學馬光中醫診所醫師陳俊佑指出，肝是人體最大排毒器官，當肝臟代謝越差，毒素就累積越多，人體肝臟排毒功能不佳，導致疲勞倦怠、胃口差、皮膚癢、黑斑、還可能躁鬱、失眠等等。居家養肝建議調整作息、勤按太衝穴及喝養肝茶，以助排毒、行氣疏肝解鬱。

中、西醫肝的異同之處

陳俊佑表示，西醫「肝臟」是實際的器官，有著儲存血液、製造膽汁、凝血功能、代謝人體脂肪和膽固醇…等功能；而肝臟內的「膽囊」則是有分泌膽汁的功能。中醫「肝」的範圍比西醫「肝臟」要廣，除了上述西醫肝臟、膽囊的功能之外，還有「肝經」和「膽經」。這兩條經絡經過人體的部位出問題，都與「肝經」和「膽經」有關係。

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相對的，若肝出問題，則肝膽經絡上的部位也會有其表現；例如「肝經」經過乳腺，就和乳腺增生、經前乳脹痛、乳房腫瘤...等不適有關；「肝經」經過下腹部，與月經和痛經有關；「膽經」經過頭部側面，就和偏頭痛有關。

中醫師指出，肝臟也是代謝人體脂肪和膽固醇的器官，若代謝變差，眼周可能出現膽固醇沉積的黃色瘤、脂肪瘤、面皰、粉刺、毛囊炎…等症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

肝變差的徵兆

陳俊佑指出，《黃帝內經》「肝臟血、主疏泄、肝開竅於目、肝主筋、其華在爪。」 說明中醫的肝能影響儲存調節血液、消化腺分泌代謝、情緒變化，也和人體的眼睛開合及視力、肌肉筋膜、指甲有關。所以當肝變差時，出現肝膽疾病、血液疾病、情緒緊張、焦慮、憂鬱、抑鬱、煩躁、不思飲食、脹氣、眼白血絲、睡眠障礙、抽筋、指甲表面有凸起稜線、黑線、或凹陷…等，都是肝的問題。

肝累積毒素的身體表現

他說，肝是人體最大排毒器官，當肝臟代謝越差，毒素就累積越多，人體肝臟排毒功能不佳，導致疲勞倦怠、噁心、胃口不好、皮膚癢、黑斑、還可能躁鬱、失眠、乳房腫瘤。肝臟也是代謝人體脂肪和膽固醇的器官，若代謝變差，則有可能眼周出現膽固醇沉積的黃色瘤、脂肪瘤、面皰、粉刺、毛囊炎…等症狀。

另外，當人體內的膽紅素無法順利從肝代謝，沉積在體內導致黃疸，就可能進而刺激皮膚發癢、皮膚變黃或眼白變黃，所以像是有膽結石、肝硬化、肝癌…等膽道阻塞的患者，的確可能會有著全身皮膚癢的症狀。

肝經保健三秘訣。（馬光中醫診所提供）

養肝居家保健方式

1.勤按太衝穴

位於足背第1～2蹠骨間隙的後方凹陷處，用手指輕揉按壓，有感覺痠脹即可，每次3~5分鐘，就能幫助疏肝利膽、清熱排毒、明目、解鬱。

2.作息調整養好肝

熬夜傷肝，容易肝發炎，也就是「肝火」，而影響肝的排毒。「膽經」在晚上11點至凌晨1點，「肝經」在凌晨1點至3點，在這4小時的黃金時段肝臟氣血最為旺盛。所以建議在晚上11點就要入睡，讓肝修復，為身體排毒。

3.養肝茶飲這樣喝

牛樟芝、靈芝或靈芝子實體：幫助抗自由基損傷，提升肝臟細胞排毒功能。

絞股藍：別名七葉膽、五葉參，降血脂、降總膽固醇、降三酸甘油酯。

薑黃：降血脂、增加膽汁生成分泌，薑黃素對肝臟損傷有保護作用。

枸杞：提升肝臟對毒素的耐受性，保肝護眼抗衰老。

菊花、決明子：清泄肝火、解毒明目。

玫瑰花：行氣疏肝解鬱，有促進膽汁分秘作用。

杞菊玫瑰飲

功效：疏肝解鬱，養肝解毒。

材料：枸杞1錢（一小把）、菊花1錢、絞股藍2錢、炙甘草1錢、玫瑰花1錢。

沖泡方法：將上述藥材加水充分浸泡5分鐘，加水至600毫升煮沸，轉小火約30分鐘煮至300毫升，關火，趁熱加入玫瑰花，加蓋悶泡10分鐘後，即可飲用。

崇學馬光中醫診所醫師陳俊佑。（馬光中醫診所提供）

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