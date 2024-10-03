肺癌標靶藥「泰格莎」健保擴大給付 晚期患者受惠

健保擴增給付適用於晚期肺腺癌EGFR基因突變病患的第3代標靶藥物「泰格莎」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕肺癌病友福音！台灣癌症基金會在臉書粉專提醒病友，本月起，適用於晚期肺腺癌EGFR基因突變病患的第3代標靶藥物「泰格莎」（Tagrisso），健保給付範圍擴大，預計晚期肺腺癌EGFR基因突變病患，會有近9成受惠！

台灣癌症基金會表示，為能達到2030年癌症死亡率降低1/3的目標，健保署也積極加速行政程序，希望能讓癌友有更好的治療選擇而公布最新政策。

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台灣癌症基金會指出，此次健保給付第3代標靶藥物「泰格莎」同步國際指引，10月1日起擴增為第3B、C期至第4期一線用藥，堪稱EGFR基因突變患者福音，讓晚期肺癌治療拼圖更完整。

台灣癌症基金會進一步說明，在健保給付調整後，第一線治療適用對象包含第3B期、第3C期、第4期肺腺癌，存在EGFR Exon 19 Del基因突變或EGFR Exon 21 L858R基因突變者。

台灣癌症基金會指出，目前科學證據顯示，「泰格莎」可顯著降低54%疾病惡化風險、唯一大型臨床實驗證實降低20%死亡風險，並且可改善副作用與生活品質。

健保署先前曾預估，此次「泰格莎」擴增給付，1年新增約4000人受惠，每人年省藥費約115萬元，健保藥費增加支出41億至50億元，再加上現行年花33億元，年支出約80億元，將刷新健保史上單一藥品年支出最高紀錄。

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