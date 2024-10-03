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癌症治療革命！ 日本研發「蛋白質變身術」精準殺滅癌細胞

2024/10/03 11:45

日本成功開發出在體內改變蛋白質「身份識別」的技術，為癌症標靶治療帶來革命性進展，有望大幅提升療效並降低副作用；示意圖。（圖擷取自Freepik）

日本成功開發出在體內改變蛋白質「身份識別」的技術，為癌症標靶治療帶來革命性進展，有望大幅提升療效並降低副作用；示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本理化學研究所（RIKEN）研究團隊於10月2日在《自然通訊》（Nature Communications）期刊發表突破性研究成果，成功開發出在體內改變蛋白質「身份識別」的技術，為癌症標靶治療帶來革命性進展，有望大幅提升療效並降低副作用。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項技術的核心在於操控血液中含量最豐富的蛋白質——白蛋白（albumin）表面的醣類分子（glycans）標記，進而精準控制白蛋白與不同組織的結合能力。研究團隊先前已發現，不同醣類標記模式能引導白蛋白與特定組織結合：A模式標記的白蛋白能與人類結腸癌細胞結合，並經由膀胱排出；B模式標記的白蛋白則會被肝臟吸收，再經由腸道排出。

RIKEN團隊的創新之處在於，他們成功研發出在體內改變白蛋白醣類標記的方法。研究人員運用「點擊化學」（click chemistry）中的「點擊釋放」（click-to-release）反應，巧妙地達成目標：他們先將A模式標記附著於白蛋白，製造出「白蛋白-1」；再設計一種「轉換載體」，攜帶B模式標記，並設計一個與白蛋白-1 上的標記「配對」的分子。

當注射入體內的「白蛋白-1」與「轉換載體」相遇時，如同鑰匙開鎖般，「點擊釋放」反應發生，B模式標記便取代了部分A模式標記，形成同時具 A、B兩種標記的新型白蛋白——「白蛋白-2」。

為驗證此技術，研究團隊進行小鼠實驗，將螢光蛋白標記的「白蛋白-1」注射入小鼠血液中。實驗分為兩組：一組同時注射「白蛋白-1」和「轉換載體」；另一組僅注射「白蛋白-1」。 結果顯示，同時注射兩者的組別，螢光主要出現在腸道，與直接注射「白蛋白-2」的結果一致，證明了體內標記轉換的成功。僅注射「白蛋白-1」的組別，螢光則僅出現在血液、膀胱和尿液中。

更進一步的實驗模擬了藥物遞送與清除的過程。研究人員將「白蛋白-1」注射到小鼠結腸腫瘤，10分鐘後再注射或不注射「轉換載體」。 無論是否注射「轉換載體」，「白蛋白-1」都能成功附著在腫瘤細胞。 然而，注射「轉換載體」的小鼠組別，白蛋白在5小時內迅速從腫瘤部位轉移到腸道並排出體外；未注射「轉換載體」的小鼠組別，「白蛋白-1」則持續停留在腫瘤部位。

這項技術利用生物相容性高的反應，安全性高，未來有望徹底革新癌症治療，並應用於其他疾病的治療，為精準醫療開創嶄新局面，此技術也為開發多功能藥物提供了新的可能，讓藥物能精準抵達目標部位，執行不同治療任務後再安全排出體外，降低副作用，提升療效。

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