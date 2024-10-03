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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市今年首例本土登革熱 文山7旬男無新店、中和活動史

2024/10/03 11:50

台北市衛生局今（3日）公布北市今年首例登革熱本土病例，為文山區70多歲男性。圖為孳生源清消示意圖。（資料照）

台北市衛生局今（3日）公布北市今年首例登革熱本土病例，為文山區70多歲男性。圖為孳生源清消示意圖。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市衛生局今（3日）公布北市今年首例登革熱本土病例，為文山區70多歲男性，9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫後經通報及採檢送驗後，昨研判確診，確診個案於潛伏期無出國，也無新北市中和區及新店區活動史，同住密切接觸者1人無登革熱症狀，衛生單位持續疫調中。

衛生局表示，已針對確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，文山區區級應變中心已於昨晚間緊急召開應變會議，啟動跨機關防治作為。

衛生局指出，登革熱有3至14天潛伏期，提醒民眾加強警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心或腹痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

此外，因應山陀兒颱風帶來豐沛雨量，衛生局也呼籲颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源。

衛生局統計，截至目前北市累計41例登革熱病例，其中1例本土病例，40例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主。提醒民眾若需長時間在戶外活動或到國內外登革熱流行地區，請務必做好防蚊措施，儘量穿著淺色寬鬆長袖衣褲，並使用經政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分防蚊藥劑，減少被叮咬傳染的風險。

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