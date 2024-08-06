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健康 > 杏林動態

楊梅看診族福音！直達龜山林口長庚客運8月9日通車

2024/08/06 15:41

亞通客運「722」、「722A」楊梅往捷運三重國小站，8月9日通車。（翻攝自「ibus 台灣愛巴士交通聯盟」網站）

亞通客運「722」、「722A」楊梅往捷運三重國小站，8月9日通車。（翻攝自「ibus 台灣愛巴士交通聯盟」網站）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市楊梅區的民眾又能搭客運直達龜山區林口長庚醫院。桃園市政府交通局表示，亞通客運兩路線「722」、「722A」楊梅往捷運三重國小站，8月9日正式通車，「722A」直接停靠「桃園長庚轉運站」，方便民眾看診，「722」利上班通勤族往返新北，或再轉乘捷運至台北。

國道客運9002桃園楊梅至台北路線，去年元旦停駛至今，其替代路線由亞通客運8月9日營運，「722A」 從「楊梅站」發車，經「桃園長庚轉運站」，到「捷運三重國小站」，首班車早上8點半、末班車下午4點，平、假日往返共16班次，楊梅至桃園長庚轉運站共35.9公里，全票93元。

「722」從「楊梅站」發車，到「捷運三重國小站」，首班車清晨6點、末班車晚上9點，平日往返36車次、假日32車次。「楊梅站」至「捷運三重國小站」共50.8公里，全票131元。

桃園市政府交通局公共運輸科說明，「722」以上班通勤需求為主，6點起發車，到達捷運三重國小站轉乘台北各地都相當方便，722A直接在龜山區的林口長庚醫院設站，班次時間依門診時間考量，首班車早上8點半發車，到長庚醫院可能門診差不多開始或已開始，不會讓乘客太早到醫院乾等太久，分2路線，可以不會讓通勤需求的乘客在尖峰時刻耗在長庚醫院站上下車的時間太久。

交通局公共運輸科指出，營運之後，乘客一定會有一些需求反應回饋，到時針對班次時刻的調整，會再進行滾動式檢討。

桃園市議員鄭淑方表示，國道客運9002路線當時因乘客較少減班，後來完全停駛，因疫情關係缺司機，也沒客運業者願意招標，跟交通局溝通後，有調整縮減站點，後來亞通客運來招標，研議一陣子後， 8月9號終於能夠通車，這對老人家就醫，或是沒開車的人，方便很多，畢竟偏鄉地方的公共運輸沒那麼方便，坐台鐵也沒辦法直接到達。

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