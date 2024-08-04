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席琳狄翁力抗罕病奧運獻唱！ 醫：下背痛、軀幹肌肉僵硬是警訊
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕加拿大美聲天后席琳狄翁（Celine Dion）演唱電影《鐵達尼號》等主題曲紅遍全球，卻於2022年宣布，因罹患「僵硬人症候群」暫停歌唱事業，直到巴黎奧運開幕式獻唱，時隔約2年後首次公開演出，宣告回歸舞台。林口長庚風濕過敏免疫科在臉書發文比較，僵硬人症候群與全身性硬化症的差別，其中席琳狄翁罹患之僵硬人症候群會使肌肉過度緊繃，僵硬無法放鬆，通常會從軀幹開始僵硬，或出現下背痛，使活動受限。
何謂僵硬人症候群？醫師說明，該疾病會使肌肉過度緊繃，而變得僵硬無法放鬆，通常由軀幹為中心開始僵硬，或出現下背痛的情形，因此活動容易受限，且多數合併其他自體免疫方面的疾病，如第一型糖尿病、惡性貧血、甲狀腺炎、乳糜瀉等。
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至於全身性硬化症（硬皮症），醫師進一步解釋，其血管管壁壞死及纖維化，使得管腔窄縮、組織缺血，造成血管內壁細胞異常增生、皮膚僵硬、緊繃。不只如此，除了皮膚外，也可能影響身體其他器官，如肌肉、關節、內臟等。
醫師提醒，不論罹患何種疾病，一旦發現不舒服，就要趕快找出原因，不要一拖再拖，延誤就醫、治療時間。
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