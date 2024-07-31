看了奧運躍躍欲試 醫揭「彈繃、肌貼」使用撇步

奧運場上不少選手貼著顯眼的「肌內效貼布」，醫師提醒，民眾觀賽後躍躍欲試，若想自己使用「肌貼」，應先了解肌理構造，避免對肌肉造成傷害。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2024年巴黎奧運熱烈激戰，觀眾看得熱血沸騰，不少選手貼著顯眼的「肌內效貼布」，這種色彩繽紛的「肌貼」除了能穩定、支撐關節，還能在運動時促進肌肉張力，不過醫師提醒，民眾觀賽後躍躍欲試，若想自己使用「肌貼」，應先了解肌理構造，避免對肌肉造成傷害。

台灣復健醫學會秘書長、林口長庚紀念醫院復健部主任陳智光表示，「肌貼」可用來減少運動員的肌肉負擔，是無藥性、非侵入性的貼布，主要利用伸縮彈性及背面紋路，為肌肉結構提供支撐，再通過貼布回彈力協助肌肉用力或放鬆。

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彈性繃帶有不同厚度及黏性選擇，可對扭傷部位產生壓力，促進早期活動與恢復。 （記者邱芷柔攝）

陳智光指出，「肌貼」色彩繽紛，但不同顏色的效果相同，主要透過不同貼法來增強肌肉功能，使用時需先量測長度並修邊，在貼布四周剪出圓角增加服貼度，貼時應把握兩原則，第一是順著肌肉紋理貼，其次是使用約20%的張力，以達最佳效果。

此外運動場上也常見選手因扭傷伴有腫脹、瘀傷、疼痛與關節不穩等情況，此時就會使用「彈性繃帶」。陳智光說，現代觀念不再強調長時間冰敷，而是注重加壓與固定，彈性繃帶有不同厚度及黏性選擇，主要利用材質的彈力產生物理加壓效果，對扭傷部位產生壓力，防止進一步腫脹，並固定受傷部位，提供支持保護，促進早期活動與恢復。

台灣復健醫學會秘書長陳智光表示，「肌貼」主要利用伸縮彈性及背面紋路，為肌肉結構提供支撐，再通過貼布回彈力協助肌肉用力或放鬆。 （記者邱芷柔攝）

陳智光也提醒，使用彈性繃帶時不可過度加壓，避免妨礙肢體血液循環，包紮時應由遠端往近端包紮，促進靜脈回流，繃帶壓力需平均、鬆緊適中，並露出肢體遠端如腳趾或手指尖端，以利檢查末稍循環是否受阻。

食藥署醫療器材及化粧品組科長蔡文偉指出，無論是「肌內效貼布」還是「彈性繃帶」都屬於醫療器材分類中的「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」，民眾應謹慎選擇與使用，避免造成不必要的傷害；可遵循「一認、二看、三會用」原則，首先認識醫用彈性繃帶是醫療器材，其次是購買時請至藥局或有販賣業醫療器材商許可執照的店家，並看清楚包裝上的許可證字號或登錄字號，最後是使用前詳閱說明，正確使用醫療器材。

無論是「肌內效貼布」還是「彈性繃帶」都屬於醫療器材分類中的「醫療用黏性膠帶及黏性繃帶」，民眾應謹慎選擇與使用。（記者邱芷柔攝）

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