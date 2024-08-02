七夕浪漫的邂逅小心愛滋、M痘 桃市提供免費篩檢、諮詢服務

衛生局提供愛滋病免費篩檢服務。（衛生局提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕七夕情人節浪漫的邂逅，也成為性病的溫床，為此，桃園市政府衛生局明日上午於衛生局1樓特別舉辦免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，現場也設立免費Mpox疫苗接種服務，現場接受醫師免費諮詢篩檢完成接種還可獲得200元超商禮券、唾液自我篩檢試劑一盒及精美好禮。

衛生局表示，本次篩檢站特別邀請專業醫師駐診衛教諮詢篩檢服務，民眾如近1年有風險性行為（如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）或過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者，可預約施打免費Mpox疫苗，凡利用上述連結預約成功者，接受醫師免費諮詢篩檢完成接種還可獲得200元超商禮券、唾液自我篩檢試劑一盒及精美好禮。

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衛生局呼籲，七夕情人節常有浪漫的邂逅，呼籲民眾落實個人保護，正確地使用保險套及潤滑液，不論性別、年齡及族群，只要曾經有性行為者建議至少進行一次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢一次。

衛生局提醒，民眾如有愛滋病毒篩檢需求，本市除13區衛生所提供免費篩檢服務，另與四家醫療院所（包括衛生福利部桃園醫院、長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院、天成醫療社團法人天晟醫院、天成醫院）及桃緣彩虹居所合作，桃園市防疫專線0800-033-355。

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