反醫界壟斷藥品市場 藥師公會力挺處方箋改革

藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，醫師開立商品名，等於掌控藥品市場、掌握藥品利潤。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部中央健康保險署預計10月起分兩階段在牙科診所試辦「成分名」處方箋，盼打破「原廠藥」迷思，引起醫界團體擔憂影響民眾用藥品質及醫師處方權且恐有違法之虞，不過藥師公會全聯會則力挺改革，認為開立成分名處方箋是國際趨勢，且可避免醫界壟斷藥市造成健保藥價黑洞。

牙科診所處方箋新制第一階段從10月開始，將標示藥品是否「可替代」或「不可替代」；第二階段預計於明年4月上路，處方箋上的藥品名稱將改為「成分名」，例如醫師開立「乙醯胺酚」處方，藥局將可根據藥品成分選擇普拿疼、斯斯等不同廠牌。

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醫界發出反對聲明，擔憂未來若開立成分名，恐影響用藥品質，且根據藥師法規定，藥師調劑時應按照處方，不得任意省略或代以他藥，與新制有抵觸之虞。

「只有台灣是醫界要求開普拿疼，民眾就得吃普拿疼。」藥師公會全聯會理事長黃金舜直言，醫師開立商品名，等於掌控藥品市場、掌握藥品利潤，他舉例，一包25元的生理食鹽水，有7元是被醫院拿走，廠商只能委曲求全，導致健保藥價差高達700億元。

黃金舜強調，現行規定下，若處方箋未標示「不可替代」，就可選擇「同劑量、同成分、同品項（三同）」藥物，並無違法，醫療團體卻不支持，是基於背後的利益？他指出，台灣是亞洲第一個通過學名藥（PIC／S）GMP的國家，國產學名藥可以外銷、符合國際規範，品質有保證。

黃金舜說，醫師應專注藥品的成分選擇，不應決定品牌，民眾有選擇權，可找信得過的藥局調劑，任何專業團體都不應為了利益而拒絕改革。

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