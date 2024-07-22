藥師公會攜手民間將愛傳千里！ 捐藥柬埔寨助義診

中華民國藥師公會全國聯合會與台灣希望之芽協會合作，提供藥品給「第31屆愛無國界義診團」使用。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台灣持續發揮「Taiwan Can Help」的精神，中華民國藥師公會全國聯合會今年首次與台灣希望之芽協會合作，媒合藥廠共同捐贈藥品，提供「第31屆愛無國界義診團」使用，將在柬埔寨暹粒省提供綜合醫療服務、分發米糧等物資，期解決當地居民健康問題外，也能緩解居民在經濟上的燃眉之急。

藥師公會全聯會今（22）日召開記者會，宣布致贈藥品等其他醫材予台灣希望之芽協會「第31屆愛無國界義診團」，提供常見的消炎止痛藥、抗生素、抗寄生蟲、抗黴菌藥、腸胃用藥、呼吸道用藥、抗組織胺、兒童用各類藥水、眼藥水、外用藥膏及針對婦科感染用之陰道栓劑等藥品使用。義診團將於本（7）月24日前往，為期5日行程，預計於29日返國。

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藥師公會全聯會理事長黃金舜（右）贈予台灣希望之芽協會義診團所需藥品（左，協會執行長余慈薰）。（中華民國藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會理事長黃金舜表示，據統計柬埔寨77%人口居住在鄉村地區，更有約13%的人口生活在貧窮線以下，即便近年來經濟發展進步，但因地區政局不穩，醫事人員和醫療資源有限，致人口平均壽命約為70歲，低於全球之標準。

藥師公會指出，近年致力於國際事務參與不遺餘力，連續2年洽談海外姊妹會，也在去（2023）年主辦亞洲藥學會年會，期盼透過台灣強大的醫療團隊，嘉惠更多貧困民眾，並持續支持相關的公衛外交與公益活動。

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