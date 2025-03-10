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嘉義醫院「共聘照服員」擴增至120床 費用每天最高800元
〔記者王善嬿／嘉義報導〕衛生福利部嘉義醫院響應衛福部，近年提供住院整合照護服務，讓病人共聘照顧服務員，1對多照護，降低病患照護費用68%，每天最高支付800元，減輕病患經濟負擔，服務量也從40床擴增迄今為120床。
68歲嘉義市芳春公寓林姓住民，日前全身倦怠無力，尿量減少，水腫且呼吸困難，個案管理師發現後，送至嘉義醫院就診，經醫師診斷為急性腎衰竭，立即住院治療，起初因擔心經濟負擔大不願住院，後來醫院提供共聘照服員方案，加上社工協助醫療費用補助，讓林姓住民放心住院接受治療，目前已出院。
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嘉義醫院院長莊仁賓說，嘉義醫院2017年就參加衛福部「醫院住院病人友善照護模式輔導計畫」，成為首批通過友善住院照護模式認證的地方醫院。近年持續推動住院整合照護服務計畫，以1對多模式，讓病患共聘照服員，減輕病患及家庭負擔。
嘉義醫院護理科主任洪毅芳說，傳統住院照護都是1對1，費用昂貴，透過共聘照服員，並會每天最高支付800元，較1對1照護降低68%費用，一樣24小時有專業照服員提供日常生活照護，符合條件的住院病人，可由家屬向住院中心或護理站提出申請，評估通過就可使用整合照護服務。
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