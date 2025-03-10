健康網》含糖飲超「傷心」！ 研究：運動無法抵銷傷害

研究顯示，身體活動不足又愛喝含糖飲料的人，心血管疾病風險顯然最高；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為就算喝含糖飲料，多運動不就好了嗎？對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述國外研究指出，愛喝含糖飲料的人就算運動量充足，也僅能部分減輕含糖飲料對心血管之傷害，無法完全抵銷心血管疾病風險。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1項刊登在《美國臨床營養學雜誌》的研究，其間追蹤逾30年，包含將近10萬名受試者，探討含糖飲料和代糖飲料造成心血管疾病、冠心症及腦中風風險，以及身體活動能否抵銷危害，共確定13,269起心血管疾病事件。

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其中研究中的「充足運動」即為符合美國身體活動指南：每週≧150分鐘的中強度以上活動，或是相當於≧7.5MET（特定身體活動期間的代謝率）小時/週，符合者即為身體活動充足，反之則活動不足。研究受試者心血管疾病的發生風險如下：

●身體活動充足喝含糖飲

1.幾乎不喝含糖飲料：基準（風險比=1）。

2.每個月喝1-4次含糖飲料：風險比=1.03。

3.每週喝2次以上含糖飲料：風險比=1.15。

根據以上結果，​蔡明劼總結，將幾乎不喝含糖飲且身體活動充足者作為基準來看，假如身體活動充足，可部分減輕含糖飲料的傷害，但無法完全抵銷。

●身體活動不足喝含糖飲

1.幾乎不喝含糖飲料：風險比=1.34。

2.每個月喝1-4次含糖飲料：風險比=1.40。

3.每週喝2次以上含糖飲料：風險比=1.47 （最高！）

蔡明劼指出，幾乎不喝含糖飲料但身體活動不足者，其罹患心血管疾病之風險比仍大於1，由此可知，有運動絕對比沒有運動好；另外，身體活動不足又愛喝含糖飲料的人，心血管疾病風險顯然最高，高達1.47。

研究指出，愛喝含糖飲料的人就算運動量充足，也僅能部分減輕含糖飲對心血管傷害，無法完全抵銷心血管疾病風險；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●身體活動充足喝代糖飲料

1.幾乎不喝代糖飲料：基準（風險比=1）。

2.每個月喝1-4次代糖飲料：風險比=0.95。

3.每週喝2次以上代糖飲料：風險比=0.96。

​​蔡明劼提及，探討活動量多寡、喝代糖飲料及心血管疾病風險時，將幾乎不喝代糖飲料且身體活動充足者設為基準，可發現若身體活動充足，幾乎可以完全抵銷掉代糖飲料造成的風險。

​●身體活動不足喝代糖飲料

1.幾乎不喝代糖飲料：風險比=1.29。

2.每個月喝1-4次代糖飲料：風險比=1.22。

3.每週喝2次以上代糖飲料：風險比=1.29。

​​​蔡明劼表示，不運動者無論喝代糖飲料與否，心血管疾病的風險都差不多。

最後他也總結以上研究結果，並表示，有運動絕對比沒有運動好，且用代糖飲料取代含糖飲料比較好。當然，喝無糖或者純水又會更好。

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