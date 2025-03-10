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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》食物界「抗癌英雄榜」 營養師盤點30種食材 快筆記

2025/03/10 18:41

營養師彙整美國癌症基金會公布30種抗癌食材，可以說是「食物界的超級英雄」，例如蔬菜類的花椰菜、菠菜、羽衣甘藍等；情境照。（圖取自freepik）

營養師彙整美國癌症基金會公布30種抗癌食材，可以說是「食物界的超級英雄」，例如蔬菜類的花椰菜、菠菜、羽衣甘藍等；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部113年統計，每4分2秒就有一人罹癌，癌症時鐘不斷快轉。對此，營養師高敏敏於臉書發文彙整美國癌症基金會公布30種抗癌食材，可以說是「食物界的超級英雄」。如常見的花椰菜、白蘿蔔、蘋果等蔬果，辛香料如辣椒、大蒜；飲料如咖啡、茶也上榜。

6大類食材 對應不同癌症

●蔬菜、全穀類：花椰菜、白蘿蔔、豌豆能對抗大腸癌；櫛瓜對抗直腸癌；菠菜、胡蘿蔔對抗肺癌；蘑菇、羽衣甘藍對抗乳癌、糙米對抗肝癌。

●堅果：亞麻籽對抗乳癌、核桃對抗大腸癌。

●水果類：蘋果、葡萄柚對抗大腸癌；藍莓、覆盆子對抗口腔癌；黑莓、小番茄、西瓜對抗攝護腺癌；草莓對抗皮膚癌；櫻桃對抗直腸癌、葡萄、柳橙對抗肺癌；檸檬對抗子宮頸癌；木瓜對抗攝護腺癌；石榴對抗乳癌。

●辛香料：大蒜對抗大腸癌、辣椒對抗肝癌、洋蔥對抗咽喉癌。

●飲品：咖啡、茶對抗大腸癌。

咖啡、茶也有助於對抗大腸癌；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

咖啡、茶也有助於對抗大腸癌；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

罹癌8不要 燒烤、油炸都NG

高敏敏說，這些食材之所以可以對抗癌症，是因為富含豐富的抗氧化物，也就是天然的植化素。不僅可以對抗癌細胞，也有增強免疫力、減少體內自由基、抗發炎的功效。

她也提醒，家族遺傳、環境污染、生活過度壓力、不當飲食習慣都有可能會增加罹癌機率，所以要小心燒烤物、高脂肪、油炸物、發霉污染、醃漬煙燻、加工肉、檳榔、酒精這些致癌食物。盡量選擇天然食材、減法烹調、彩虹飲食，幫助對抗癌細胞。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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