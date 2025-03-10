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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》高蛋白飲食會傷腎？ 攝取「這種」蛋白質更友善

2025/03/10 17:17

醫師表示，如果是健康的人，適量攝取蛋白質，尤其是植物性蛋白，像是黃豆、豆腐等，不但不會加重腎臟負擔，甚至還可能降低腎病風險；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，如果是健康的人，適量攝取蛋白質，尤其是植物性蛋白，像是黃豆、豆腐等，不但不會加重腎臟負擔，甚至還可能降低腎病風險；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年健身風氣盛行，許多人會食用高蛋白飲食幫助減脂增肌，不過傳言「蛋白質吃多會傷腎」讓人好擔心。家醫科醫師俞恩說明，如果腎臟功能本來就不好，長期高蛋白飲食確實可能增加風險。但如果是健康的人，適量攝取蛋白質，尤其是植物性蛋白，像是黃豆、豆腐等，不但不會加重腎臟負擔，甚至還可能降低腎病風險。

好日子診所醫師俞恩於臉書粉專「好日子診所」發文指出，蛋白質跟腎臟健康的關係一直是熱門話題，尤其是對於慢性腎臟病（CKD）或糖尿病患者來說。有人說多吃蛋白質會傷腎，也有人說沒差，那到底真相是什麼呢？他彙整研究說明： 

吃蛋白質後，腎臟的過濾率（GFR）會上升，這叫做「腎小球高過濾」。簡單來說，就是腎臟要更賣力工作來處理這些蛋白質。對本來就有腎臟問題的人，可能會加速腎功能退化。然而，對於腎功能正常的人來說，長期高蛋白飲食，並沒有增加慢性腎臟病的風險。

吃多少蛋白質才剛剛好？

一項針對糖尿病患者的研究顯示，即使每天吃較高量的蛋白質（約每天1.2g/kg），腎功能也不會加速惡化。但對於慢性腎臟病患者來說，適度限制蛋白質（每天攝取0.6到0.8g/kg）可能有助於延緩腎臟惡化，還能改善一些代謝指標 。

醫師引述研究指出，紅肉吃太多可能對腎臟不好；示意圖。（圖取自pexels）

醫師引述研究指出，紅肉吃太多可能對腎臟不好；示意圖。（圖取自pexels）

紅肉恐最傷腎 更推薦植物性蛋白

研究發現，紅肉吃太多可能對腎臟不好，而家禽、魚類和乳製品的影響則相對較小。特別是植物性蛋白，像是黃豆、豆腐等，不但不會加重腎臟負擔，甚至還可能降低腎病風險。這可能跟它可以提升血清碳酸氫鹽（HCO3-）水平、降低身體發炎有關。

選擇優質蛋白質、適量攝取

俞恩總結，如果你的腎臟本來就不好，長期高蛋白飲食確實可能增加風險。但如果是健康的人，適量攝取蛋白質，尤其是植物性蛋白，對身體可能還有好處。所以，與其擔心「蛋白質到底能不能吃」，更重要的是選擇對的種類、適量攝取，並根據自己的健康狀況調整。

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