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健康網》膠囊是葷還是素？ 食藥署：多為動物性 吃前先諮詢

2024/06/22 19:44

食藥署表示，不建議民眾自行打開膠囊直接服用其中的藥品，也不建議素食者自行將動物性膠囊中的藥品，改裝到植物性膠囊中；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕基於宗教因素、環保、道德或健康考量，茹素在現今社會越發盛行。素食者通常不食用任何動物類食品，也有些純素者是不吃乳製品和蛋類。但是，我們常吃的膠囊藥品，到底是葷還是素？為此，食藥署特別介紹素食者服用膠囊時需要注意的事項。

膠囊大多為動物性

常見的硬膠囊分為動物性及植物性膠囊，動物性膠囊的主成分是明膠（俗稱吉利丁，gelatin），是從動物的結締組織，如牛骨、牛皮或豬皮等提煉而成。植物性膠囊的主成分是以羥丙基甲基纖維素（Hydroxypropyl Methylcellulose, HPMC）作為原料的多醣體，由松木或是杉木中的纖維萃取而成。另外也有軟膠囊，多是使用明膠，仍屬於動物性膠囊。

膠囊劑型5好處

為什麼藥品要做成膠囊劑型呢？主要有下列因素：

1.該藥粉很苦，製成膠囊可以包裹藥品的苦澀味。

2.考量有些藥品具有腐蝕性或刺激性，做成膠囊可用來保護食道或消化道，避免灼傷。

3.避免藥粉飄散，防止被吸入氣管。

4.維持藥品安定性，例如長效型高血壓藥用膠囊是為了緩慢、恆定地發揮藥效，若剝去膠囊再服用，會讓其釋放速度不穩定，恐導致血壓忽低忽高。

5.延緩到腸道才釋放，若拆掉膠囊會導致藥品還沒進入腸道，就先被胃酸給溶解。

膠囊不可自行打開服用

食藥署建議，素食的民眾如果有禁忌，可在服用膠囊前先檢視藥品仿單，藥品（膠囊殼）的成分資訊會詳細列在上面，也可以在使用前先向藥師諮詢，確認藥品中是否包含任何動物性的成分，或事先與醫師討論，是否有其他劑型的藥品可以做為替代。

食藥署也強調，不建議民眾自行打開膠囊直接服用其中的藥品，也不建議素食者自行將動物性膠囊中的藥品，改裝到植物性膠囊中。因為分裝後的膠囊無法確定其崩解、溶離的情形，進而無法保證其原始藥品的療效及安全性。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第979期

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