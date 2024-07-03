助創世籌建花蓮新院 號召800善士認助入場券

創世基金會與蘋果劇團攜手合作，推出公益舞台劇，台南場在8月4日登場，希望社會各界一共襄盛舉。 （記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕為籌建創世第18家安養院─花蓮分院，創世基金會與蘋果劇團攜手合作，推出全台17場的「愛『劇』在一起」公益舞台劇，台南場在8月4日（日）18:30於虹韻文創中心演藝廳演出。這次特別邀請創世植物人家屬及在地弱勢團體到場欣賞，活動預計推廣800張票，目前認助尚不足一成，創世台南院希望社會各界一共襄盛舉。

創世台南院院長孫淑媛表示，此次活動邀請創世植物人家屬及在地育幼院、老人團體、弱勢團體能親臨現場，感受舞台劇帶來的魅力，由於目前認助不到一成，大力邀約在地企業、團體合力認助，每張捐款600元，幫助創世花蓮院籌建經費，不但讓花蓮在地植物人能返家安養。還可以2次公益轉贈給弱勢家庭，讓他們也可以到劇場觀賞精彩的演出。

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今天上午，永慶不動產經管會會長呂啟綸、台慶不動產會長謝旺瑋、有巢氏房屋會長許品謙與永慶房產集團台南區四品牌、所有店東、店長，攜手蘋果劇團團長方國光到台南凱仕蘭美國學校─芝蔴街美語（凱兒分校） 為兒童劇宣傳。

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