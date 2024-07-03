濾鏡世代危機！兒盟：7成兒少容貌焦慮 籲「數位排毒」

兒福聯盟公布調查，發現逾7成國、高中生對自己外貌不滿意，近4成因網美照產生自卑感，呼籲透過「數位排毒」減少3C使用、鏡子練習接納自我，並與家長共同建立正確自我認同及價值觀。 （兒福聯盟提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕年輕人處在網路社群的交際圈中，手機滑到名人、親友的光鮮亮麗，卻也加劇自身「容貌焦慮」，兒福聯盟今（3日）公布調查，發現逾7成國、高中生對自己外貌不滿意，近6成想要改變，還有近4成因網美照產生自卑感，呼籲透過「數位排毒」減少3C使用、鏡子練習接納自我，並與家長共同建立正確自我認同及價值觀。

兒盟表示，針對國、高中生，透過網路問卷進行《台灣兒少的社群時代容貌焦慮》調查，回收有效樣本1萬2320件，其中高達9成5使用社群媒體平台，並有逾7成對自己外貌不滿意，近6成因此改變自己（穿搭、保養、減重），其中，女性比男性有更高比例容貌焦慮。

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除此之外更有4成5以上會修照片或甚至不敢上傳照片到社群媒體。也發現38.8％的兒少因網路美照而產生自卑感、57.8％認為自己該增重或減重才會達到心中完美的樣貌、甚至有13.7％曾想過要整形。

從調查得知，造成兒少容貌焦慮的主要原因是同儕和網路影響，有60.7％的兒少因同學或朋友影響而想改變容貌。此外，網路世界對兒少審美觀的影響力也不容忽視，有25％的兒少是因網路文章或影音內容、19％則受網紅或部落客影響而想改變外表。

兒盟舉例，台北市高二生Catherine看似被同學崇拜的KOL，實際卻飽受容貌焦慮困擾，自認體態不佳，外出玩樂重心都在拍照，曾拍200多張卻沒一張能用，長期積累負面情緒。台中市大一生辣辣也經營社群有強烈容貌焦慮，被說「有肉」就受傷自卑，更為了拍跳舞影片而刻意2天不吃，身材在節制跟放縱間難平衡。

兒盟認為，容貌焦慮已然成為社群媒體帶來的重要議題，大眾應重視，提醒家長跟兒少可透過「數位排毒」來降低網路、社群使用頻率，增加真實親子互動時間，並透過鏡子練習認識獨特性來接納自我，如需資源也可洽兒盟爸媽Call-in教養專線0800-532880或少年專線0800-001769來取得資源協助。

青少年經營網路社群交際，卻延伸嚴重的容貌焦慮，如少女為了錄製跳舞影片上傳，刻意餓肚子2天來維持身材等，兒盟呼籲社會正視兒少身心問題；示意圖。（兒福聯盟提供）

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