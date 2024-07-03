東、西方聖母相遇！ 苗栗拱天宮捐醫療車給虎尾若瑟醫院

苗栗通霄拱天宮將醫療車捐給雲林虎尾若瑟醫院，東西方聖母不分宗教，將愛投入雲林鄉親。 （記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕年長洗腎患者因血液透析後多半需坐輪椅，更有搭乘醫療車前往院所洗腎需求。有感偏鄉醫療資源不足，苗栗白沙屯拱天宮將企業捐贈給廟方價值200萬元醫療巡迴車轉贈給雲林虎尾若瑟醫院。院方表示，這是首次由東方聖母廟宇將醫療車捐贈給西方聖母醫院，不分宗教都為醫療努力。拱天宮主委洪文華也表示，第一次捐給天主教醫院，但「萬教一心」，只要為了民眾福祉好，都該一起做。

捐車典禮今天上午在若瑟醫院舉行，院長李聰明、拱天宮主委洪文華、喆全股份有限公司董事長吳國慶、虎尾福安宮重建委員會主委王明崑等人參與。由院方狄鐸神父進行祈福彌撒儀式，邊喊著「阿門」，對著拱天宮所捐贈的醫療車撒下聖水。

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苗栗通霄拱天宮將醫療車捐給雲林虎尾若瑟醫院，東西方聖母不分宗教，將愛投入雲林鄉親。 （記者李文德攝）

若瑟醫院血液透析室護理長蕭秀佳表示，目前醫院每月洗腎人次約1730人次，其中坐輪椅的洗腎患者就有732人次，而年長病人在血液透析後身體較虛弱，所以得乘坐輪椅，也大部分患者都基於安全性考量會選擇院方專車接送，而近兩年觀察坐輪椅洗腎患者數增加，因此具備載送輪椅患者的交通車需求增。

李聰明表示，這是第一次由媽祖廟捐車給醫院，但「愛心不分宗教」，東方媽祖和西方瑪利亞都為了雲林鄉親而集結，感謝廟方無私捐贈。此外更邀請明年白沙屯媽祖進香可到若瑟醫院為院方賜福。

洪文華表示，這台巡迴車是吳國慶捐贈，由王明崑牽線至若瑟醫院。這也是廟方第一次將醫療車捐給天主教醫院，「萬教一心」都為醫療而努力。而媽祖進香每年一定行經虎尾，也希望不管來回，媽祖也能聽到院方聲音駐駕祈福。

醫療巡迴車可載送洗腎輪椅患者，更方便輪椅族前往醫院看診。（記者李文德攝）

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