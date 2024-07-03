跪地搶救車禍傷患 嘉基護理師蕭筑云熱血救人獲表揚

蕭筑云（右）熱血救人行為獲醫院表揚。（嘉基提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕46歲陳姓男子6月25日在嘉義縣市交界華興橋自撞中央分隔島，當場停止呼吸心跳，送醫不治。當天剛自小夜班下班的嘉義基督教醫院急診護理師蕭筑云經過，協助消防員跪地搶救車禍患者，熱血行徑展現護士的責任感和使命感，嘉基今表示，蕭筑云展現對生命的珍視、堅定決心，為社會傳遞積極正能量。

蕭筑云在嘉基急診部任職6年，因為對急診工作保持極大的熱忱，選擇在急診而不在病房工作。

請繼續往下閱讀...

蕭筑云說，她喜歡有挑戰性的工作，急診工作雖然忙碌，然而看到受傷、有病痛的患者因急診醫護的救治而延續生命、舒緩病痛，雖過程要擔負極大的壓力，然而病人或家屬一句讚賞的話語，又讓她瞬間充滿能量，下班後與同事聚會、睡一覺紓壓，隔天又能保持上班的活力。

嘉基急診護理師蕭筑云深夜下班看見有車禍傷者，立即加入救援行列，十分熱血。（嘉基提供）

嘉基護理部主任郭雅慧表示，蕭筑云個性活潑外向，急診工作中保持積極向上態度，也是嘉基及嘉義市DMAT優秀成員，日前還在嘉義縣消防局舉辦的靜脈注射研習工作坊競賽中脫穎而出獲優選，希望藉由她的事蹟激勵更多年輕人投身醫護行業，為社會健康保駕護航。

嘉基急診部主任醫師蘇詠程說，此次突發事件中，急診護理師展現專業素養、無私的奉獻精神，儘管已經下班，仍停下腳步參與救援，還隨著救護車送傷患到醫院，與其他急救人員一起爭取寶貴的搶救時間，體現醫護人員的冷靜與專業，面對嚴峻挑戰，仍不放棄任何希望、努力挽救患者生命，值得由衷的尊敬與鼓勵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法