地震過後還在搖？ 頭痛眩暈還發抖竟是這原因

王星翰指出，地震後頭暈症候群指的是在地震後本體、視覺、與前庭神經（手指處）功能失調，使身體以為仍處於搖晃的感覺。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名48歲女性上班族從4月3日花東大地震後出現因間歇性頭暈，走在路上仍覺得地面搖晃，感覺噁心、肢體麻木還發抖，症狀超過4週受不了就醫，排除中風後，診斷是「地震後頭暈症候群」，經抗焦慮等藥物治療，症狀緩解大半，了解原因及心理支持後也逐漸好轉。

台中醫院神經內科醫師王星翰指出，地震後頭暈症候群（PEDS） 最早於2011年日本東北大地震後闡釋，他說，大腦的前庭系統、視覺神經、本體感覺維持人衡感，地震後焦慮中樞活化，造成平衡感失衡，自律神經症狀況出現，以為身體仍處於搖晃的感覺，出現頭暈、頭痛、緊張、失眠、耳鳴，通常經過藥物及心理支持大能逐漸好轉。

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王星翰表示，0403地震後已有5名38到85歲患者因頭暈、頭痛就診，診斷為地震後頭暈症候群，他提醒，地震後頭暈症候群好發於30到50歲，以及女性、心思細膩敏感、住高樓層及容易暈車者。

王星翰說，文獻指出在2016熊本大地震後約有36.4%居民有地震後頭暈症候群的症狀，復原狀況與症狀嚴重度、治療遵從性及身體健康有關，而且地震後頭暈症候群症狀可能持續數小時，至數個月不等，在接連的地震或餘震之下可能加重，也會隨者時間經過而遞減。

王星翰強調，如有持續不明原因頭暈、頭痛，或者本身有三高、腎臟病史或是高齡長者，經休息後症狀仍持續3天，建議盡早就醫檢查，尤其地震後症狀與中風相似，高風險族群，建議有症狀最好立即就醫，不可大意。

王星翰表示，地震後頭暈症候群好發於30到50歲，以及女性、心思細膩敏感、住高樓層及容易暈車者。（記者蔡淑媛攝）

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