健康網》孕婦染新冠 插管進加護！醫：孕婦快打疫苗

台大婦產科醫師施景中談到近期有位孕婦感染新冠，病情惡化快速；提醒孕婦應及早打疫苗。示意圖。（圖取自shuttestock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內進入新一波的新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情！疾病管制署表示，預估本次高峰將發生在7月中旬。台大婦產科醫師施景中建議孕婦及早打疫苗，因為有位孕婦因感染而入院，且病情惡化快速。

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施景中在臉書說明，近日去查房看病人，聽到病房的護理師說：上週有一位孕婦懷孕到中期，因為感染COVID-19 ，入院之後病情急遽惡化，插管送加護病房治療。

施景中提醒，雖然這個病毒已經弱化，但是傳染力仍高，對於某些族群仍然可能產生重症，「奉勸各位孕婦，還是趕快去打疫苗吧。」

疫情嚴峻，本次進入第6波疫情；衛福部疾管署在27日表示，上週的新冠肺炎併發症個案數已經超過第5波疫情高峰；疾管署預估這波疫情高峰，將落在7月中旬以前。

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