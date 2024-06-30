健康網》柳橙皮並非無用！ 美研究：有益心臟健康

根據研究結果，經常被當作廢物丟棄的柳橙皮可以重新利用，製成有價值的促進健康的成分，例如膳食補充劑或食品成分；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃完柳橙後，多數人會將果皮丟進廚餘桶。不過令人意想不到的是，柳橙果皮竟有改善心血管疾病功效！根據美國佛羅里達大學一項新研究表明，通常被當作廢物丟棄的柳橙皮，其萃取物可以抑制與心臟病有關的化學物質產生，為心臟健康提供了新的治療策略。

據《每日科技網》（scitechdaily）3日報導，在佛羅里達州，有大約一半的柳橙皮給牛隻食用，其餘的則被丟棄，但美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration）認為，天然的柳橙皮萃取物能讓人們安心食用。因此，科學家希望能更好地利用這種果皮。

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佛羅里達大學的食品科學與人類營養學副教授王昱（音譯，Wang Yu）與其研究團隊獲得美國農業部提供的50萬美元補助金，研究柳橙皮對改善心臟和腸道健康的效果。在實驗中發現，柳橙皮部分萃取物能有效抑制有害化學物質的產生，而柳橙皮中還含有一種名為「feruloylputrescine」（FP）的生物活性化合物，對心臟健康有益。

王昱說：這是一項新穎的發現，突顯了FP在降低心血管疾病風險方面，先前未被認識到的健康潛力。這些研究結果表明，經常被當作廢物丟棄的柳橙皮可以重新利用，製成有價值的促進健康的成分，例如膳食補充劑或食品成分。

她說，「我們的研究，為開發富含這些生物活性化合物功能性食品（functional food）鋪平了道路，為心臟健康提供了新的治療策略。」相關研究成果發表在《農業與食品化學期刊》（Journal of Agricultural and Food Chemistry）。

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