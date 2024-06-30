述說台南400年公衛醫療史 「健康福祉展」耘非凡登場

臺南400系列活動「健康福祉展」呈現出早期護理病房的模樣。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局即起至8月4日，在東區耘非凡美術館展出橫跨16到21世紀的「臺南400－健康福祉展」，透過沉浸式場景、互動科技，呈現台南百年公共醫療衛生發展史。

臺南400系列活動「健康福祉展」以「Long Life TAINAN，Forever Young」為主題，展區共分為1、2樓，以年代作為串聯，展出台南400年來的公共衛生醫療、照護、社會福利及民俗信仰的歷史發展與演變，同時利用沉浸式場景佈置、互動式科技體驗，呈現台南未來健康政策醫療方向。

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副市長葉澤山說，該展涵蓋荷鄭時期到近代公衛史，從荷蘭東印度公司把西方醫療帶進來台南，清領時期則引入漢藥中醫，至今台南仍有許多百年漢藥店；日據時期，馬雅各、巴克禮醫師紛紛來台南行醫，直到現今醫療AI科技等，期盼藉由這檔展覽讓大家對台南醫療公衛發展更加了解。

衛生局長李翠鳳介紹，1樓展區呈現公共衛生歷史演變，經手機掃QR CODE就能看到多位重要醫療人物活靈活現；2樓打造數位居家照護空間，規畫如客廳、廚房、臥室、浴室並結合AI科技及智能輔具，長輩獨自在家也不用擔心跌倒沒人知道，回顧過去也展望未來，獲得更多健康知識。

衛生局指出，展期每週末另有安排親子手作及健身樂活課程體驗，展場還設計3款紀念章，民眾觀展前可至服務台領取「集章摸彩券」，集滿後可參加摸彩活動，有機會抽到電動摺疊自行車、智慧手錶、血壓計等好禮，展覽期間即日起至8月4日上午10時至下午6時，每週一為休館日。

臺南400系列活動「健康福祉展」呈現早期藥鋪及常見成藥。（台南市政府提供）



臺南400系列活動「健康福祉展」即日起至8月4日在東區耘非凡美術館展出。（台南市政府提供）

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