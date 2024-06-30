限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》4旬男糖友戒2食物 1個月糖化血紅素13.5降至9.6
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人十大死因之一，但想穩定血糖，飲食控制相當重要！鄰好西醫診所醫師李思賢就分享，一名43歲的男性患者，糖化血紅素高達14，同時合併膽固醇異常問題，原本被診斷需打胰島素治療，後來他戒掉加工食品，和大量的碳水化合物，短短1個月內糖化血色素從13.5下降到9.6％，而三酸甘油脂從空腹598下降至130mg/dl。
李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，該名患者，糖化血紅素有13.5％，高於正常數值4.8至5.9％，總膽固醇也不符合標準有256mg/dl（正常值<200mg/dl），得知要打胰島素後，前來尋找第二意見。他聽從醫師的建議，戒掉加工食品和大量的碳水化合物，經過1個月的調整，糖化血紅素降到9.6%，三酸甘油脂從空腹598mg/dl下降至130mg/dl，膽固醇數據和胰島素水平也都有改善。
請繼續往下閱讀...
從需打胰島素的狀況到不需打需要多久？李思賢表示，「我會說，只要夠努力1個月就夠」，儘管離糖化血紅素6％的目標還有一段路，但只要努力，相信今年絕對可以達成。他也替患者高興，「43歲開始打胰島素，絕對不會是個快樂的人生」，一天能夠看到一個這樣的案例，就非常滿足。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應