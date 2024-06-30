健康網》4旬男糖友戒2食物 1個月糖化血紅素13.5降至9.6

一名43歲的男性患者，聽從醫師建議戒掉加工食品，和大量的碳水化合物，短短1個月內糖化血色素從13.5下降到9.6％；圖為情境照，圖中食物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人十大死因之一，但想穩定血糖，飲食控制相當重要！鄰好西醫診所醫師李思賢就分享，一名43歲的男性患者，糖化血紅素高達14，同時合併膽固醇異常問題，原本被診斷需打胰島素治療，後來他戒掉加工食品，和大量的碳水化合物，短短1個月內糖化血色素從13.5下降到9.6％，而三酸甘油脂從空腹598下降至130mg/dl。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，該名患者，糖化血紅素有13.5％，高於正常數值4.8至5.9％，總膽固醇也不符合標準有256mg/dl（正常值<200mg/dl），得知要打胰島素後，前來尋找第二意見。他聽從醫師的建議，戒掉加工食品和大量的碳水化合物，經過1個月的調整，糖化血紅素降到9.6%，三酸甘油脂從空腹598mg/dl下降至130mg/dl，膽固醇數據和胰島素水平也都有改善。

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從需打胰島素的狀況到不需打需要多久？李思賢表示，「我會說，只要夠努力1個月就夠」，儘管離糖化血紅素6％的目標還有一段路，但只要努力，相信今年絕對可以達成。他也替患者高興，「43歲開始打胰島素，絕對不會是個快樂的人生」，一天能夠看到一個這樣的案例，就非常滿足。

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