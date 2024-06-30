自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》4旬男糖友戒2食物 1個月糖化血紅素13.5降至9.6

2024/06/30 13:51

一名43歲的男性患者，聽從醫師建議戒掉加工食品，和大量的碳水化合物，短短1個月內糖化血色素從13.5下降到9.6％；圖為情境照，圖中食物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病是國人十大死因之一，但想穩定血糖，飲食控制相當重要！鄰好西醫診所醫師李思賢就分享，一名43歲的男性患者，糖化血紅素高達14，同時合併膽固醇異常問題，原本被診斷需打胰島素治療，後來他戒掉加工食品，和大量的碳水化合物，短短1個月內糖化血色素從13.5下降到9.6％，而三酸甘油脂從空腹598下降至130mg/dl。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文指出，該名患者，糖化血紅素有13.5％，高於正常數值4.8至5.9％，總膽固醇也不符合標準有256mg/dl（正常值<200mg/dl），得知要打胰島素後，前來尋找第二意見。他聽從醫師的建議，戒掉加工食品和大量的碳水化合物，經過1個月的調整，糖化血紅素降到9.6%，三酸甘油脂從空腹598mg/dl下降至130mg/dl，膽固醇數據和胰島素水平也都有改善。

從需打胰島素的狀況到不需打需要多久？李思賢表示，「我會說，只要夠努力1個月就夠」，儘管離糖化血紅素6％的目標還有一段路，但只要努力，相信今年絕對可以達成。他也替患者高興，「43歲開始打胰島素，絕對不會是個快樂的人生」，一天能夠看到一個這樣的案例，就非常滿足。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中