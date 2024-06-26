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出國做好防疫！ 赴日旅遊小心A型鏈球菌疫情
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕日本向來是國人出國旅遊熱門之處，不過，日本自今年1月以來爆發嚴重A型鏈球菌疫情，為去年同期2.8倍，苗栗縣政府衛生局表示，日本A型鏈球菌疫情為1999年統計以來最高紀錄，加上暑假赴日旅遊風氣盛，呼籲鄉親做好防疫措施。
苗栗縣政府衛生局指出，A型鏈球細菌是常見細菌，通常透過飛沫及接觸傳播，症狀包括發燒、喉嚨痛、扁桃腺發炎等，嚴重可能導致化膿性扁桃腺炎、草莓舌、皮疹等全身性感染，又被稱作「猩紅熱」。
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至於治療方式，苗栗縣政府衛生局表示，感染者經抗生素治療，多可在1到2天內緩解，極少數感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎；引起鏈球菌毒性休克症候群，導致多臟器衰竭，故被稱為「食人菌」。
苗栗縣政府衛生局建議，民眾可勤洗手、戴口罩；及時清潔和包紮皮膚傷口，避免感染；及時就醫，出現感染症狀時，依醫師指示進行治療。
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