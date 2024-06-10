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健康網》遊日別怕食人菌 蘇一峰：戴口罩、洗手可預防
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕日本媒體示警，日本境內爆發「食人菌」（A型鏈球菌）疫情。今年超過977人感染A型鏈球菌，罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），是去年同期之2.8倍。不少人擔憂此事，然醫師建議只要戴口罩、勤加洗手，就能預防鏈球菌上身。
日本媒體指出，A型鏈球菌為常見細菌，若感染可能發生高燒、四肢腫脹或喉嚨痛等症狀，甚至在48小時內多重器官衰竭，引發休克死亡，致死率高達30到50%，因此被稱為食人菌。
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胸腔科重症醫師蘇一峰表示，實際上，A型鏈球菌感染不算太少見，容易寄生於喉嚨、生殖器黏膜、直腸和皮膚，平常比較常見的是咽喉炎和局部皮膚感染，蜂窩性組織炎。這個細菌到處都是不用恐慌，也不用因此不去日本，戴好口罩和洗手就是最好的預防方式！
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