自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》遊日別怕食人菌 蘇一峰：戴口罩、洗手可預防

2024/06/10 15:12

日本傳出食人菌疫情，令不少人想問「是否去不成日本了？」醫師建議預防方式。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者葉立斌攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本媒體示警，日本境內爆發「食人菌」（A型鏈球菌）疫情。今年超過977人感染A型鏈球菌，罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），是去年同期之2.8倍。不少人擔憂此事，然醫師建議只要戴口罩、勤加洗手，就能預防鏈球菌上身。

日本媒體指出，A型鏈球菌為常見細菌，若感染可能發生高燒、四肢腫脹或喉嚨痛等症狀，甚至在48小時內多重器官衰竭，引發休克死亡，致死率高達30到50%，因此被稱為食人菌。

胸腔科重症醫師蘇一峰表示，實際上，A型鏈球菌感染不算太少見，容易寄生於喉嚨、生殖器黏膜、直腸和皮膚，平常比較常見的是咽喉炎和局部皮膚感染，蜂窩性組織炎。這個細菌到處都是不用恐慌，也不用因此不去日本，戴好口罩和洗手就是最好的預防方式！

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中