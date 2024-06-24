健康網》A型鏈球菌症狀與感冒不同 醫師談療法

醫師建議可戴上口罩預防A型鏈球菌（又稱噬肉菌）感染。（圖取自shuttestock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人近日要前往日本出差或旅遊，然被稱作「食人菌」的A型鏈球菌傳染率上升，令不少人憂心忡忡。新竹小森林兒科診所院長祁孝鈞表示，出國時除了勤洗手和戴口罩，可以預防A型鏈球菌，以及其他像腺病毒或流感等呼吸道的感染。

祁孝鈞在臉書「兒科醫師 祁孝鈞醫師｜Hsiao-Chun Chi MD.」表示，從去（2023）年年底開始，被稱作「食人菌」、「噬肉菌」的A型鏈球菌在日本的發生率一直上升，且產生毒性休克症候群（streptococcal toxic shock syndrome, STSS）的案例增加（出現低血壓，且器官功能異常：腎功能異常、肝功能異常、血小板低下或彌漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／肌炎）。

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祁孝鈞表示，根據疾管署的監測資料，A型鏈球菌的感染在台灣目前沒有發現明顯的上升，而其實A型鏈球菌一直是常見的上呼吸道感染病原之一，大約佔了所有感冒就診的病人之中約10%左右（兒童15-30%；成人5-10%），絕大部分部分還是以輕症居多，A型鏈球菌跟一般的感冒病毒一樣，也會出現喉嚨的發炎扁桃腺紅腫以及疼痛的狀況，但跟一般病毒性感染造成的感冒比較不一樣的是：A型鏈球菌通常發生發生在五歲以上這些比較大一點的小朋友（台灣國泰診所的研究約7.8±2.3歲）。

而且A型鏈球菌比較不會造成其他呼吸道症狀如咳嗽或流鼻水等等。因此醫師通常會以此來判斷是不是A型鏈球菌的感染，以及需不需要做抗生素的治療。培養陽性的個案較少有咳嗽（AOR: 0.19, 95% CI: 0.04e0.85, p Z 0.030）和鼻水（AOR: 0.22, 95% CI: 0.05e0.99, p Z 0.048。

祁孝鈞表示，因為A型鏈球菌對口服抗生素amoxicillin/ampicillin的治療效果很好，目前台灣抗藥性的比率還算低，所以病人在使用抗生素的48小時內通常就會有明顯的改善，這在沒有辦法做檢驗的基層診所通常是一個指標：如果服用了抗生素很明顯改善，代表這病人A型鏈球菌感染的機會很大，需要繼續服完10天的療程。完整的抗生素療程可以減少傳染給其他人的機會，也會減少後續猩紅熱等併發症的可能。

關於預防以及治療方式，祁孝鈞說明：

●出國請做好呼吸道的防範措施，包含勤洗手和戴口罩，除了A型鏈球菌之外，也可以預防其他像腺病毒或流感等呼吸道的感染。

●A型鏈球菌目前沒有疫苗，但建議施打流感疫苗預防出國時間流感病毒的感染。

●扁桃腺的發炎或喉嚨的疼痛，不一定都是A型鏈球菌的感染，其他包含腺病毒E B病毒及流感等病毒都要考慮。

●由上述可知，扁桃腺的發炎只有在診斷為A型鏈球菌感染時，才會使用抗生素，其他如腺病毒和E B病毒的感染，其實並不需要使用抗生素的治療。

● A型鏈球菌目前有快篩可以使用，加上症狀可以快速地讓醫生判斷是否是A型鏈球菌的感染。

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