健康網》日爆致命「食人菌」疫情！ 醫示警：9種人風險高

醫師表示，此菌在台灣稱A族鏈球菌，若皮膚有傷口而被感染，會導致壞死性肌肉發炎，嚴重甚至死亡；圖為情境照。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日本自今（2024）年1月以來，爆發嚴重的「食人菌」疫情，截至6月2日為止，已經有977人感染，是去年同期的2.8倍。疾管署表示，台灣目前未見異常狀況，和近4年趨勢相當，持續監測中；而針對食人菌，有醫師表示，此菌在台灣稱A族鏈球菌，若皮膚有傷口而被感染，會導致壞死性肌肉發炎，嚴重甚至死亡。因此除兒童、運動員，患有糖尿病、中風、失能、慢性病、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、本身體質虛弱者都需注意。

台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民曾受訪指出，A族鏈球菌（食人菌、噬肉菌）為飛沫傳播，主要感染上呼吸道，好發於小學以下孩童、運動員身上。若感染A族鏈球菌，會造成化膿性扁桃腺發炎、猩紅熱（全身紅疹、喉嚨痛）等症狀。而猩紅熱會引起心臟病變，稱為風濕性心臟病，易引起瓣膜的破壞，導致心臟受損。但以台灣而言，由於醫療院所大多能妥善處理A族鏈球菌，因此兒童的風濕性心臟病患者就變少，主要還是以扁桃腺發炎為主。

慢性病、皮膚有傷口者屬高風險

黃立民表示，假如免疫力較差者，細菌可能就會進入脖子較深處（皮下組織），引發軟組織感染，導致細菌跑到脖子的軟組織，進而引起「深層頸部感染」；若皮膚表面因摩擦有受傷，細菌沾染到受傷的肌膚，也可能造成壞死性肌肉發炎，外觀會像一層一層的皮膚、肌肉被吞噬，呈一個洞，所以被稱為「噬肉菌」。

黃立民進一步說，除了兒童、運動員，要注意皮膚上傷口遭A族鏈球菌感染，包含患有糖尿病、中風、失能、慢性病、神經系統異常、有傷口卻無法察覺、本身體質虛弱者都是高風險族群等也需注意。

不慎感染易致多個臟器衰竭死亡

疾管署指出，A型鏈球菌稱為化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，是常見細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。除感染喉嚨外，還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染；另會引起鏈球菌毒性休克症候群（STSS），導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

疾管署表示，A型鏈球菌感染雖然不屬於法定傳染病，但依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，今年第1週至第22週，每週A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當。

勤洗手、戴口罩是最佳預防方式

究竟要如何預防A族鏈球菌？前台大醫院感染科醫師林氏璧、胸腔重症醫師蘇一峰共同呼籲，免驚！因為A型鏈球菌感染不算太少見，也不用因此不去日本，如果擔心，建議赴日旅遊，可戴好口罩和勤洗手就是最好的預防方式。

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