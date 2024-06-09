日本爆「食人菌」疫情 疾管署：我國每週都檢出

疾管署副署長曾淑慧表示，A型鏈球菌感染不屬於我國法定傳染病，但持續監測中。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕日本爆發「食人菌」疫情，今年已有超過977人感染A型鏈球菌、罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），是去年同期的2.8倍，創下最高紀錄。我國衛福部疾管署副署長曾淑慧今（9日）表示，A型鏈球菌感染不屬於我國法定傳染病，但根據實驗室監測，國內今年每週A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當，持續監測中。

曾淑慧表示，A型鏈球菌稱為化膿性鏈球菌，是種beta溶血性革蘭氏陽性細菌，是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。除感染喉嚨外，還會感染皮膚造成膿疱瘡，引發蜂窩性組織炎，若是更深入到筋膜，會造成壞死性筋膜炎，又稱食肉菌感染或噬肉菌感染；另會引起鏈球菌毒性休克症候群（STSS），導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

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曾淑慧指出，A型鏈球菌感染雖然不屬於法定傳染病，但依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統（LARS）監測資料顯示，今年第1週至第22週，每週A型鏈球菌檢出件數介於22至36件，和近4年趨勢相當。

曾淑慧指出，A型鏈球菌感染個案的增加，可能是有新的病原株出現，也有可能是環境的改變，而有利於病原傳播，如新冠疫情趨緩，放寬防疫措施，人際接觸增加，仍須持續監測中。

另外，為及早發現新的致病病原株，曾淑慧強調，該署亦持續針對侵襲性鏈球菌感染個案的菌株，做基因定序，以了解主要病原株致病力與傳播力狀況。

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