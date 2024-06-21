直搗病因 國衛院攜手華碩打造台版「劍橋一號」

國家衛生研究院與華碩集團今（21日）簽約結盟，透過公私夥伴關係模式，目標打造台版「劍橋一號」。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕透過「精準醫療」直搗病因核心是未來醫療發展趨勢，AI算力扮演關鍵角色，不僅可預測疾病風險、協助醫師進行更精準的臨床決策，還有助於新藥開發，國家衛生研究院與華碩集團今（21日）簽約結盟，透過公私夥伴關係（Public-Private-Partnership, PPP）模式，目標打造台版「劍橋一號」。

劍橋一號（Cambridge-1）是輝達（Nvidia）為英國科學家和製藥公司打造的超級電腦，研究人員可利用其強大的運算能力，對疾病進行建模，推進基因研究及開發新藥。國衛院與華碩今天進行「醫療資訊科技暨生醫大數據研發與運用」合作意向書簽署，推動算力、數據及次世代醫療資訊等三大面向合作。

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國衛院群體健康研究所所長邱弘毅指出，超級電腦中的圖形處理器（GPU）可高速運算，其算力是一般中央處理器（CPU）1千倍以上，過去可能3個月量一次血壓，現在透過穿戴式裝置，假設每天有10次紀錄，一個月就有300個紀錄，需要很高的算力來處理資料，蒐集的資料越多、預測風險將能越準確，無論在對應用藥、衛教上都能更客製化。

邱弘毅說，華碩擁有強大的AI技術算力，國衛院則有生技領域的專業知識，且有累積眾多國人健康醫療資訊的大數據平台。2022年國衛院就與華碩合作推出「國衛一號」，2年來已執行11個計畫，涵蓋藥物開發、疾病風險預測、提升手術精準度等。

邱弘毅進一步說明，有許多糖尿病患者在診斷時已經出現併發症，這些計劃在華碩軟硬體協助下，可變成智慧醫療產品，提供臨床使用，讓高風險族群提前進行血糖檢查以利提早診斷；此外新藥開發方面也可利用資料庫快速篩選出潛在候選藥物，讓新藥開發時間從過去的20年大幅縮短，降低新藥費用；AI的高算力還可精確分解器官，例如在進行肝臟腫瘤手術時，能幫助外科醫師找到最佳進入點，進而減少出血量，降低對正常組織的損害，提升手術精準度和術後恢復效果。

國衛院院長司徒惠康提到，2025年台灣將邁入超高齡社會，如何運用精準醫療來預防疾病增進健康，對於民眾是非常重要的議題，透過雙方合作，可建立各種健康或疾病的關聯模型與趨勢，加速未來藥物的開發和核准流程。

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