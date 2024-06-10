革命性凝膠材料問世！傷口修復、器官再生 醫療科技新紀元

研究人員研發出可客製化且成本效益高的水凝膠，這種水凝膠可能大幅改善各種組織和器官的癒合過程，目前正計劃進行進一步的臨床應用測試。（圖取自University of Ottawa）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，未來有一天，受損的器官可以像擦傷一樣輕鬆修復，再也不用擔心疤痕或器官衰竭。這不再是科幻小說的情節，因為渥太華大學（University of Ottawa）的研究團隊正在開發一種革命性的凝膠材料，有望實現人體器官的即時修復。

2024年6月6日，科學日報（SciTechDaily）報導，這項由艾米利奧·阿拉孔博士（Dr. Emilio I. Alarcón）領導的研究，可能透過開發胜肽水凝膠（peptide-based hydrogels）影響數百萬人的生命。這種創新的材料被設計用於閉合皮膚傷口，將治療藥劑傳遞到受損的心臟組織，以及修復和重塑受損的角膜。

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這種神奇的凝膠材料由胜肽（peptides）和水製成，具有類似果凍的質地。胜肽是生物體內的分子，而水凝膠是一種以水為基礎的材料，在治療方面已經證明了其價值。研究團隊從大自然中汲取靈感，利用工程化的胜肽來增強這種水凝膠的性能，使其更具臨床應用價值。

研究團隊研發的水凝膠被設計為可客製化的，使這種耐用的材料能夠適應驚人的各種組織。本質上，這種兩成分配方可以根據需要修復的身體部位進行調整，以提高黏合性或降低其他成分的含量。阿拉孔博士表示：「我們實際上對我們的材料能夠實現的應用範圍感到非常驚訝。我們的技術提供了一個綜合的解決方案，可以根據目標組織進行定制。」

除了效果顯著外，這種凝膠材料的應用也非常簡單且成本效益高。研究團隊採用低成本、可擴展的方式製造這種材料，並設計了一個快速篩選系統，使他們能夠顯著降低設計成本和測試時間。「成本和時間的顯著減少，不僅使我們的材料在經濟上更可行，而且也加快了其臨床應用的潛力。」阿拉孔博士說。

目前，研究團隊已經在實驗動物身上進行了心臟和皮膚測試，角膜測試則是在體外進行。下一步，他們將進行大型動物實驗，為人體試驗做準備。如果試驗成功，這種革命性的凝膠材料將有望改變醫療保健的面貌，為更多人帶來健康和希望。

這項研究已於2024年4月23日發表在《先進功能材料》（Advanced Functional Materials）期刊上。這項研究由加拿大衛生研究院、加拿大心臟與中風基金會、加拿大自然科學與工程研究委員會以及安大略省政府提供資金支持。

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