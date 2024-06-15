鳳山1週2例登革熱有共同活動史 憂群聚加強孳清

高雄鳳山1週2例登革熱有共同活動史，擔憂群聚新一波本土疫情，衞生局會同鳳山區的里長、志工清巡廢棄空屋，並向里民宣導。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕衞福部最新公布高市新增1例本土登革熱病例，為鳳山區40歲多歲女性，正進行基因定序分析，因該女與11日公布的另一男性確診個案有共同活動史，因男性個案與去年的流行病毒株不同，並非去年疫情的延續，因一週發生2例有共同活動史，恐成為新一波疫情，衞生局也擔心入夏登革熱群聚疫情，今聯合鎮北里長清巡並宣導。

據了解，疾管署上週也公布鳳山區1名20多歲男性確診本土登革熱，病毒定序結果與去年流行株不同，13日再新增1例本土個案，目前2例的接觸者都沒有症狀，擴大採檢接觸者350人，結果都是陰性；疾管署統計，今年截至6月12日止，國內累計166例本土登革熱確診病例，高雄市就佔了137例。

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高市衞生局表示，鳳山區入夏登革熱群聚疫情，昨（14）日擴大採檢614人，未再發現疑似個案，為強化里民對於登革熱病媒蚊的認知，今（15）日由鎮北里趙志成里長邀集鄰長、志工及里民召開登革熱說明會。

高雄鳳山1週2例登革熱有共同活動史，擔憂群聚新一波本土疫情，衞生局會同鳳山區的里長、志工清巡廢棄空屋。（記者黃良傑攝）

衞生局強調一接獲通報確診案例後，立即啟動緊急防治工作，迄今累計執行家戶室內外地毯式孳生源檢查暨化學防治，共計2390戶，查獲家戶孳生病媒蚊孑孓129戶，累計清除孳生源陽性點290處，髒亂點118處，清除髒亂廢棄物74公噸。

由於鎮北里全里腹地範圍廣大，里內不僅有舊部落社區，也有重劃後的新式大樓住宅，空地及菜園更是高達43處，里內有為數眾多的工廠及興建中的大樓建案，外籍移工與孳生病媒蚊高風險場域多，構成易引發疫情的條件，衞生局今聯手當地里長、志工，深入防火巷清除孳生源。

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