南市護理人員甄選238人報名 錄取率不到2％

南市衛生局表示，今年護理人員公開甄選共有238人報考。（資料照）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市113年護理人員公開甄選，已於6月6日至9日完成受理報名作業。南市衛生局表示，這次預計錄取現職公職人員組及非現職公職人員組各正取2名、候補4名，共有238人報考。如以各正取2名計算，錄取率不到2％，競爭十分激烈。

南市衛生局表示，護理人員公開甄選評分方式為資績分數審查佔30％，筆試佔70％，筆試訂於6月30日（星期日）下午3時至4時在台南市興國高級中學舉行，錄取人員名單將於當日晚間公告於南市衛生局網站護理人員甄試專區。

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衛生局提醒，考試當日興國高級中學校園進行管制，當天下午1時30分始開放進入，應考人須同時出示入場證、身分證件（身分證或具照片的健保卡、駕照），始得進入。其餘應考注意事項詳載於報名時發給的應考通知中，請應考人詳細閱讀並遵守相關規範。

衛生局說，至於試場配置圖將於6月27日（星期四）公告於南市衛生局網站/本局介紹/護理人員甄試專區及南市興國高級中學網站。

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