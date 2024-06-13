彰基無懼護理人力荒！靠這些措施成功避開關床潮

彰基靠著一系列積極有效的獎勵和留才制度，成功維持合理護病比，這些措施都是希望能優化職場環境，成為一個善的循環，創造護理舒適圈。（圖醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕近期護理人力短缺引發醫院關床潮，全台各地醫院紛紛陷入護病比過高的困境。然而，彰化基督教醫院和兒童醫院靠著一系列積極有效的獎勵和留才制度，成功維持合理護病比，急診室待床超過24小時的比率為全國最低，沒有出現關床危機，保障了民眾就醫權。這些措施包括提高薪資福利、設立能力進階獎金、翻修員工宿舍及實施主責教師制度，讓護理師在工作與生活上得到全方位的照顧與支援。

去年下半年來，很多醫院在護理人員達不到護病比下只好關床，區域醫院尤其嚴重，甚至連醫學中心（簡稱「醫中」）也出現，令人好奇的，彰化、雲林、南投唯一的醫學中心彰基和兒童醫院，靠著長期以來維持良好的護病比，急診室待床超過24小時的比率幾乎是全國醫學中心最低，既無關床危機，更沒有因為護理師短缺而關閉部分病床，影響民眾就醫權。

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彰基改善護理師職場環境、提高薪水福利、翻修員工宿舍及實施主責教師制度，多管齊下留住護理師，避開護病比過高的問題。 （醫院提供）

彰基護理部主任李雅文表示，醫院護病比能在未關床的前提下，一直維持在合理範圍內，歸功於總院長陳穆寬把員工當自己的家人，新增一系列積極有效的獎勵與惜才留才制度，從工作與生活的各個面向照顧員工。以工作方面為例，注入好幾億元提升護理人員的薪資福利，積極營造幸福的工作職場，包括針對忙碌單位提供工作津貼（500元至4000元）、提高留任獎金（最高170,000元），並提高大小夜夜班費（420元至1000元）及設立能力進階獎金（500元至4500元），讓護理師的努力獲得最實質的回報！

李雅文強調，醫院對員工的生活照顧無微不至，總院長陳穆寬很重視員工的生活環境和紓解工作壓力，不僅投入鉅資翻修員工宿舍，同時成立了護昕團契，提供定期聚餐和減壓活動，幫助護理師在身、心、靈三方面達到平衡。

此外，為解決新鮮人剛踏入職場時的不安與壓力，彰基實施主責教師制度，並運用學習風格量表來調整教學方法，幫助新人順利融入工作環境，確保每位新進護理師踏進職場，可以得到充分的支援。這些措施讓年輕人能夠無縫銜接學校與職場，減少適應壓力，也此也讓醫院新人試用期內的留任率，從79%大幅提升到87%。

醫院調查，工作職場的友善度，成為護理師是否願意留任的重要因素，因此彰基配合政府推動住院整合照護（skill-mixed），透過輔助人員協助護理照護分級，減輕護理師的工作負荷，也投資了儀器定位設備及一鍵式生成護理紀錄系統，期待改善延遲下班的現象。

院方特別設計半職、時薪和彈性班別，讓護理師能夠平衡工作與生活。這些積極作為，都是希望能優化職場環境，成為一個善的循環，創造護理舒適圈。

彰基靠著長期以來維持良好的護病比，急診室待床超過24小時的比率幾乎是全國醫學中心最低，既無關床危機，更沒有因為護理師短缺而關閉部分病床，影響民眾就醫權。（記者張聰秋攝）

護理人力缺，導致護病比過高的議題，最近受到社會重大關注，很多醫院在護理人員達不到衛福部要求的護病比下，只好關床，彰化、雲林、南投唯一的醫學中心彰基和兒童醫院，長期維持良好的護病比，成功避開關床潮。（記者張聰秋攝）

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