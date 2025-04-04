中醫診所徵才月薪近5萬 早鳥入職獎勵8千

護理師出走，醫療診所也開始招才，工作相對輕鬆許多。（馬光醫療網提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕護理師高壓力造成出走潮，但另一方面相對輕鬆太多的中醫診所也對護理師招手。馬光醫療網在雙北、南高屏、台東及彰化地區擴大徵才釋出破百職缺，吸引本科、非本科生，護理人員月薪4.7萬，藥師則有6.8萬起薪。醫療網表示，雖無夜班津貼但相對輕鬆太多，是因全台有23間院所，才需要大批徵才以補不足。

馬光推出應屆畢業生的「早鳥入職獎勵計畫」，只要在7月31日前入職就可享有最高8千元的早鳥入職獎勵金，但須按照入職日來計算及入職滿6個月，台北地區應聘診助人員月薪4萬、護理人員月薪4.7萬、CRM顧客服務專員月薪4.1萬，而藥師有6.8萬的起薪水準；中南部與東部診助人員月薪3.5到3.8萬、護理人員月薪4到4.3萬。

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馬光醫療網表示，因嚴格規定僅有合格護理師才能執行拔針，也跟醫院一樣為一位醫師有一位護理師跟診，加上全台有23間院所，所以會有較多護理師人力缺口。與現今造成護理荒原因不同，因無夜診、週日休診，少掉夜班津貼、薪資略少，但薪資與診所相較也已算高，且無夜班辛苦與壓力。

馬光表示，近六年來，每年均進行基本薪資調升，除了有保障年終獎金、生日及三節禮金、尾牙晚會之外，公司每年更提撥盈餘作為員工旅遊金及各項相關專案獎金，還有帶全薪教育訓練制度。馬光醫療網執行長黃福祥表示，積極拓展全台據點，未來將創造更多職涯發展機會與升遷管道，讓每位夥伴建立長遠的職業生涯。

護理師出走，醫療診所也開始招才，工作相對輕鬆許多。（馬光醫療網提供）

護理師出走，醫療診所也開始招才，工作相對輕鬆許多。（馬光醫療網提供）

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