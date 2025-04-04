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健康網》葉欣眉健檢揪「神經內分泌瘤」 醫：通常無症狀

2025/04/04 17:25

藝人葉欣眉（左）與胡瓜（右）曾主持歡樂智多星。（資料照）

藝人葉欣眉（左）與胡瓜（右）曾主持歡樂智多星。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人葉欣眉曾與胡瓜主持《百變智多星》以及不少節目，是胡瓜的子弟兵之一。然她在今（4）日於FB表示自己體內有「神經內分泌瘤」。胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤說明，神經內分泌瘤發生時通常無症狀，只要正確切除後定期追蹤即可；且切除後預後相當好。然因為容易與瘜肉混淆，若用息肉切除術經常切不完整，需再行補救，因此須小心診斷。

據報導，葉欣眉日前做健檢發現直腸裡有一顆0.8公分黏膜下腫瘤，醫師看內視鏡照片說可能是神經內分泌瘤，是所謂的「類癌」，葉欣眉說明，因為腫瘤在黏膜下，平常沒有感覺也不會痛，慶幸有定期健檢，照出來已經0.8公分。

葉欣眉在健檢時發現有「神經內分泌瘤」，手術後預後良好，目前已出院。（翻攝自臉書）

葉欣眉在健檢時發現有「神經內分泌瘤」，手術後預後良好，目前已出院。（翻攝自臉書）

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文說明，常見的直腸黏膜下腫瘤是直腸的神經內分泌瘤（Rectal neuroendocrine tumors ,NETs），是一個發生率0.17%的腫瘤，佔了全部神經內分泌瘤的12-27%，總體腸胃道神經內分泌瘤的20%。雖然不是一個常見的腫瘤，但近年來發生的比例越來越高，最主要的原因是因為內視鏡的進步。

大於兩公分的神經內分泌腫瘤容易轉移、細胞分化速度越快也是越容易出現轉移。絕大多數的直腸神經內分泌瘤被發現時都小於一公分，最常發現在直腸的中段，也就是肛門進去約4到8公分的位置，只要利用正確的切除方式，內視鏡切除後只需要定期追蹤即可。

吳宗勤表示，神經內分泌瘤最常見的症狀是「沒有症狀」。其餘常見的症狀有腹瀉、腹痛、體重下降、腸胃道出血；有轉移出現的病人，可能會因此嚴重貧血、肝臟腫大、腹部可觸碰到腫瘤。

吳宗勤補充，神經內分泌瘤的表面通常呈現平滑、圓形、黃色內容物感、可被輕微推動、些微黏膜增厚感覺。因為常常和一般瘜肉混淆，所以常常被誤認為瘜肉切除，才發現切起來的是神經內分泌瘤。使用一般的瘜肉切除術切除時常常會切不完整，需要額外的外科手術補救。

某些研究指出，因為在直腸的黏膜下腫瘤也可能是脂肪瘤、肌瘤，所以在內視鏡切除前會考慮做切片。但這並不是一個建議的做法，因為直腸的黏膜下腫瘤尤其是神經內分泌瘤，常常是非常小顆，切片時的組織常常會拿不夠，造成誤判；甚至在切片後造成黏膜受損疤痕組織增生，後續產生沾黏，之後要施行內視鏡粘膜下剝離術、結紮式黏膜切除術會變得困難。

切除後的預後好嗎？吳宗勤表示，絕大多數的病人五年存活率高達88%，在TMN狀態下越低階則越好，在grade下越低階則越好。

如果真的沒有完整切除怎麼辦？吳宗勤表示，絕大多數一公分以下未完全切除，則可以考慮ESD（endoscopic submucosal dissection）；若找得到，可用內視鏡黏膜下剝離術。如果病灶超過一公分但未完整切除，就建議請外科醫師，經直腸的切除或者是腹腔鏡切除。

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